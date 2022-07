Lo spiedo bresciano è salvo: i cacciatori potranno regalare ai ristoranti la selvaggina

«<strong>Lo spiedo bresciano è salvo, un buon giorno per la cultura gastronomica». Esulta il consigliere, primo firmatario e relatore della regionale lombarda, Floriano Massardi: «Il Consiglio dei ministri ha deliberato ieri, 15 luglio 2022, di non impugnare la legge della Regione Lombardia n. 12 del 6 giugno scorso; legge – rimarca Massardi - che dà il via libera per sempre allo spiedo bresciano con uccelli sulle tavole dei lombardi».

Lo spiedo bresciano con polenta. Foto: www.ilverospiedo.it



Vittoria per tutto il settore

Il titolo del provvedimento licenziato il mese scorso dall'assemblea lombarda, non senza polemiche da parte del PD e dei 5Stelle, è esplicito: «Disposizioni per la valorizzazione del piatto tipico “spiedo bresciano” e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina». Massardi ricorda che il Governo conferma la bontà della proposta, ma anche una chiara vittoria per i settori enogastronomico- turistico ed economico.



Cosa dice la legge

La legge, che per entrare in vigore deve essere adesso pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, prevede che la selvaggina venga donata volontariamente a titolo gratuito e in numero limitato, dal produttore primario (il cacciatore) al consumatore finale in ristoranti e sagre di paese.