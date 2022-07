Né carne né pesce… è Surf&Turf, il trend gastronomico dell’estate 2022

Può la carne incontrare il pesce per un piatto ricercato e di tendenza? Sì, parola di Simone Rugiati e della personal chef Sara Conforti che hanno immaginato ricette prelibate con ingredienti di prima qualità: la carne di manzo e gli scampi irlandesi. Così, in pieno stile Surf&Turf, tendenza che suggella l’incontro inaspettato ma sorprendente tra alimenti di origine differente, queste due eccellenze irlandesi sono le protagoniste ideali per realizzare piatti perfetti da veri trend setter.

Manzo non hai scampo di Simone Rugiati



Una moda nata negli anni’20

C’è chi prova in tutti i modi a creare una tendenza e chi lo fa senza volerlo: per errore, per gioco o semplicemente per indecisione o eccesso. Nascono così le combinazioni Surf&Turf, a metà degli anni’20 nelle steakhouse del Nord America, quando gli uomini d’affari d’oltreoceano, intenti a siglare i loro accordi e indecisi tra carne e pesce, preferivano ordinare un piatto con entrambi gli ingredienti, guidati anche dallo spirito di esagerazione tipico dell’epoca. Un incontro di gusti anche nella scelta del nome del trend: se con Surf c’è un esplicito riferimento al mondo marino, con Turf si indica “il manto erboso” ovvero la parte più di terra. Una tendenza di matrice americana che trova spazio in tutto il mondo e che oggi diventa espressione della voglia di sperimentare tipica degli anni 2000.



Le ricette di Simone Rugiati e Sara Conforti

In Italia, dove l’attenzione agli ingredienti di qualità è fondamentale, Simone Rugiati, chef e noto personaggio televisivo, oltre che ambassador della carne irlandese in Italia, e la chef Sara Conforti, membro dell’esclusivo Cibc, lo Chefs’ Irish Beef Club, hanno ideato due ricette in grado di esprimere l’unicità e la versatilità della carne di manzo e degli scampi irlandesi.



“Manzo non hai scampo”, ricetta di Simone Rugiati e “Tra terra e mare”, ricetta di Sara Conforti, diventano così le ricette estive espressione della tendenza Surf&Turf in Italia. La carne irlandese infatti, prodotto premium e dal gusto distintivo, ha delle caratteristiche cromatiche inconfondibili grazie alla dieta seguita dai bovini che si compone per almeno il 90% di erba. Un’alimentazione che dona un colore rosso borgogna alla sua polpa, ricca di vitamine e una tonalità dorata al grasso che la ricopre e che la rende più morbida in fase di cottura. Gli scampi irlandesi invece, rappresentano una delle migliori qualità in Europa e mantengono tutte le loro proprietà nutrizionali e di gusto grazie all’uso diffuso dell’innovativa tecnologia “frozen-at-sea” che permette di congelarsi a bordo dei pescherecci nel giro di sole due ore dalla cattura, così da garantire un prodotto ottimale sia per qualità che per gusto. Le acque incontaminate dell'Atlantico conferiscono a questi crostacei un sapore dolce e raffinato oltre ad un’ottima consistenza e freschezza.

Ricetta tra terra e mare di Sara Conforti



Creatività gastronomica italiana

Un trend quello del Surf&Turf che unisce non solo ingredienti di terra e di mare ma anche la creatività gastronomica italiana con la qualità dei prodotti irlandesi. Qualità attestata anche dal Global Food Security Index che nel 2022 ha posizionato l’Irlanda al 1° posto. Bord Bia, l’ente governativo irlandese che si occupa della promozione dei prodotti food&beverage, rafforza questo riconoscimento e ne diventa portavoce con il programma Origin Green lanciato nel 2012, il primo programma di sostenibilità agroalimentare che opera su scala nazionale, unendo governo, settore privato e l’intera supply chain, e che durante dieci anni di sviluppo ha dato risultati tangibili ed eclatanti.