Siccità, in Lombardia l'acqua per l'agricoltura è agli sgoccioli

La siccità non molla e la Lombardia si appresta ad alzare bandiera bianca. Il presidente Attilio Fontana ha infatti dichiarato che sta finendo l'acqua per irrigare i campi destinati all'agricoltura

Siccità, la Lombardia è in grossa crisi

«Purtroppo siamo arrivati a un tale livello di siccità, che sta finendo l'acqua per l'agricoltura». Parole pesanti quelle pronunciate da Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, a margine di un convegno che si è svolto oggi all'Università di Pavia.

«I laghi Maggiore, Garda e di Como hanno riserve d'acqua che consentiranno l'utilizzo per le attività agricole ancora per qualche giorno - ha spiegato il presidente - È più critica la condizione del bacino del lago d'Idro. La situazione è molto preoccupante: se nei prossimi giorni non pioverà, sarà difficile reperire risorse idriche per l’agricoltura».

Anche in montagna la situazione è deficitoria

L'oro blu purtroppo è diventata una merce rara e preziosa anche fra le stelle alpine. «Ci sono clienti che pretendono docce calde e acqua corrente costante, l'aria condizionata, altri, pane fresco e fragrante tutti i giorni. È difficile spiegare loro che un rifugio a 2400 metri non è un albergo. La montagna è libertà, ma non ci sono i servizi che si trovano a valle». I gestori dei rifugi concordano nel sottolineare che questa torrida estate è difficile da vivere anche in quota. Stanno cercando di razionare l'acqua, ma spesso sono costretti a rimproverare i villeggianti che chiedono maggiori comfort, incuranti dell'emergenza idrica in atto.