Ambrosi Spa di Castenedolo venduta alla francese Lactalis?

Un'altra azienda italiana passa all’estero. Sembra, infatti, che la Ambrosi Spa di Castenedolo, nel bresciano, sia stata venduta alla francese Lactalis. Anche Granarolo si sarebbe fatta avanti ma alla fine l’avrebbe spuntata proprio la multinazionale francese. L’azienda era in vendita da tempo.



Azienda nata nel 1942

Ambrosi Spa era nata nel 1942 e, nel 2021, ha raggiunto un fatturato di 418 milioni e mezzo di euro, +5,7% sul 2020, con 2 milioni e mezzo di utile. Il cashflow si attesta a quota 7 milioni, con 14 milioni di euro di Ebitda (il margine operativo lordo).



Significativa la presenza all’estero

Ambrosi è molto presente all’estero, con oltre il 48% delle vendite fuori dall’Italia. E questo grazie all’attività delle consociate: la Abele Bertozzi Inc, la Traversetolese Inc (queste due spin-off di due controllate italiane) e la Ambrosi Food negli Usa; la Ambrosi Emmi France, con sede a Nizza; la Ambrosi Food (fondata nel 2006) e Ambrosi Uk (ex Anthony Rowcliffe & Son), che opera in Inghilterra. Oggi il gruppo conta circa 450 dipendenti, di cui 130 occupati all’estero.