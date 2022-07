Chianina in cantina a Carpineto: apoteosi del gusto

Un sogno di una notte di mezza estate l'appuntamento di mercoledì 27 luglio alla Tenuta di Montepulciano di Carpineto. Una cena nella più bella campagna toscana: un'oasi green tra vigneti a perdita d'occhio, boschi e prati che dolcemente arrivano a lambire un piccolo lago. Un paesaggio campestre per chi apprezza il buon vivere e la bellezza, dove dall'imbrunire in poi, diverse specialità Chianine sposano alcuni dei vini più rappresentativi di un'azienda icona della grande Toscana vinicola.

Cena di alto profilo nella Tenuta di Montepulciano di Carpineto

Quattro postazioni di sapore



Un allestimento open air con 4 postazioni Meat&Wine con gli stessi cuochi autori dei piatti, i sommelier Ais delegazione Siena a servire le diverse pietanze ognuna in abbinamento a un vino e le due famiglie produttrici a condividere la convivialità della serata con tutti i presenti.

Chianina e vini Carpineto protagonisti dell'evento

Cultura e convivialità



«Il vino è cultura ed emozione, ma soprattutto convivialità, per questo siamo felici di aprire la nostra tenuta più bella al pubblico in un'occasione speciale unendo due eccellenze emblematiche del territorio in un'atmosfera di assoluto relax e piacevolezza», ha dichiarato Antonio Michael Zaccheo, seconda generazione della Carpineto insieme a Caterina Sacchet.



Si passeggia con un calice in mano tra i vigneti, si visita la maestosa barricaia o il piccolo museo degli strumenti agricoli, ci si siede per meglio assaporare i piatti e apprezzare i vini. Si comincia con la prima tappa dedicata agli antipasti Delizie di Chianina preparati a più mani dai cuochi dell'Unione regionale cuochi toscani in abbinamento allo Spumante Brut.

Caterina Sacchet

I grandi classici



Si prosegue con la seconda tappa che vede protagonista un must del territorio, i Pici al ragout di Chianina, preparati dall’Associazione amici della Chianina e il Dogajolo Rosé. Per la terza sosta entrano in scena addirittura due grandi classici toscani, il Peposo di Chianina di tradizione imprunetina a cura di Nicola Masiello e la Trippa alla montalcinese firmata da Walter Redaelli; per entrambi l'abbinamento è con il Chianti Classico, un capolavoro storico di Carpineto.

La locandina del momento conviviale

Ultima tappa quella dedicata al dessert con loa cura della Cremeria Cecconi di Arezzo abbinato allo stessoe servito sul carretto dei gelati dall'aria vintage.

Carpineto

Dudda – 50022 Greve in Chianti (Fi)

Tel 055 8549062