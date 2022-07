Le tipicità Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova raccontate in una brochure

East Lombardy prosegue la promozione dei prodotti enogastronomici con nuovi strumenti al servizio di visitatori e turisti. Le province di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova hanno presentato una nuova brochure, insieme a un’offerta degustativa più ricca nello spazio Taste & Buy, l’infopoint enogastronomico situato all’aeroporto Il Caravaggio di Orio al Serio (Bg). nell’area partenze, davanti al gate A7 (aperto tutti i giorni dalle 7 alle 23).

Taste & Buy a Orio al Serio

Cultura e tradizione enogastronomica

“Le Terre e i Sapori di East Lombardy – Un passo avanti verso la sostenibilità e il turismo responsabile” è il titolo della brochure con cui East Lombardy valorizza la propria proposta di cibo buono, sano e sostenibile. La rete di ristoranti e produttori consolidatasi nelle quattro province conta circa 300 ristoratori (tra cui 23 stellati), 250 produttori e vanta 25 prodotti Dop e Igp, altrettanti vini Docg, Doc e Igt, 101 prodotti Pat (agroalimentari tradizionali) e 11 presidi Slow Food. Tutte aziende unite da East Lombardy in nome della cultura di un cibo che rispetta la biodiversità locale.

La copertina della nuova brochure

Pagine di conoscenza

Il volume sarà in distribuzione a partire da inizio agosto oltre all’infopoint dell’aeroporto di Milano Bergamo presso quelli turistici delle città di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova. La brochure conta 64 pagine, in italiano e inglese, dove viene raccontato il territorio della Lombardia orientale e i più simbolici punti di interesse turistico. Un excursus tra la tradizione culinaria e la vocazione all’agricoltura e alla produzione di numerose tipicità che, nella sezione “food”, trova spazio in un capitolo per ogni eccellenza delle quattro province. Le dieci sezioni dedicate approfondiscono formaggi, vino, paste ripiene e farine, dolci, salumi, pesci, birra e liquori, olio e aceti, miele e mostarde, prodotti della terra. In queste province si possono assaggiare produzioni casearie uniche, accompagnate a etichette della tradizione vitivinicola, dal Franciacorta al Moscato di Scanzo. Numerose anche le paste ripiene: dai casoncelli bergamaschi e bresciani ai marubini cremonesi, ai tortelli di zucca mantovani. E poi prodotti unici e di punta come il torrone di cremona, la zucca o il melone mantovano.

Degustare e partire

Il volumetto espone la ricchezza turistica ed enogastronomica del territorio, uno strumento utile per i turisti stranieri. All’Aeroporto di Milano Bergamo è inoltre possibile assaggiare – prima di ripartire – l’eccellenza del territorio e volare in oltre 120 destinazioni. Grazie a Taste & Buy i turisti possono degustare e portarsi a casa sapori ed emozioni. Per loro l’esperienza degustativa si arricchisce di due nuove proposte che si uniscono a quella del vino: la prima è un taste di 6 formaggi con assaggi di Taleggio Dop, Silter Dop, Formai de Mut Dop, Grana Padano Dop, Bagoss, Strachitunt Dop. La seconda è prevede 6 salumi con assaggi di Salame Mantovano, Salame Bergamasco, Fiocco, Coppa, Lardo, Pancetta. I taste di formaggi e salumi sono accompagnati da un assaggio di prodotti da forno secchi, come grissini e schiacciatine artigianali. Gli assaggi sono presentati in vaschette di cartone contenenti i prodotti confezionati in skin pack con materiali sostenibili, risparmiando così il 90% di plastica. Il taste di vini, invece, propone 3 assaggi per 6 euro oppure 6 assaggi per 10 euro: i clienti, guidati dal personale del Taste & Buy, possono scegliere tra 16 etichette di vini rossi, bianchi, rosati e passiti e possono "spillare" in autonomia i propri assaggi scansendo il codice QR ricevuto in cassa.

All'Aeroporto di Milano Bergamo è possibile effettuare degustazioni di vini, formaggi e salumi prima dell'imbarco

Informazioni ad ampio raggio

Insieme all’infopoint Taste & Buy e alla nuova brochure, il terzo strumento che East Lombardy mette al servizio dei turisti per migliorare l’esperienza di viaggio e aiutarli a conoscere i negozi, le botteghe, le gastronomie in cui acquistare eccellenze del territorio, nonché i ristoranti dove poter assaggiare le proposte gastronomiche tipiche, è il sito internet dedicato che conduce, attraverso un viaggio a 360 gradi, alla scoperta dei produttori e dei ristoratori della rete, garanti del cibo buono, sano e sostenibile. La pagina Fb e Ig, sempre aggiornate per promuovere gli eventi e la rete degli aderenti a East Lombardy, completano lo spazio di promozione digitale.

www.eastlombardy.it