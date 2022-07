Sviluppo e innovazione: il Gruppo Lo Conte il premio Save The Brand 2022

Il Gruppo Lo Conte conquista il premio Save The Brand 2022, nella categoria Sviluppo e Innovazione grazie alla vasta gamma di referenze tra farine speciali, miscele per dolci e salati, ingredienti e accessori per la decorazione, simboli di tradizione e qualità.

Save The Brand è il premio alle 30 migliori aziende del settore Food&Beverage, organizzato da LC Publishing Group in collaborazione con la testata Foodcommunity.it, che premia imprenditori e aziende eccellenze del made in Italy. Le migliori aziende si sono distinte per il valore creato intorno al proprio marchio, in un settore in continua crescita come quello del Food&Beverage arrivando ad essere vere protagoniste.

Cristian Ciccone con il premio Save The Brand

«Premio al nostro impegno»

«Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo importante premio che certifica l’impegno della nostra azienda nell’innovazione e nello sviluppo delle materie prime e delle formulazioni - dichiara Cristian Ciccone, Global Brand Director FarmaFood e Consigliere di Amministrazione Gruppo Lo Conte - Grazie all’ampia gamma di referenze oggi il Gruppo Lo Conte risponde a tutte le esigenze di mercato con un’offerta distintiva e funzionale alle esigenze di utilizzo con i brand Le Farine Magiche, Molino Vigevano, Decorì e da ultimo anche nell’alimentazione speciale con il brand Giusto».