Le prugne della California alla conquista dell’Italia anche col Web

Il California Prune Board (CPB) - il consorzio che rappresenta coltivatori e confezionatori di prugne provenienti dalla California - conferma il suo impegno nel mercato italiano per la promozione della versatilità e dell’alta qualità delle Prugne della California con la pianificazione di una campagna video preroll su YouTube per i mesi di maggio e giugno 2022.

Le Prugne della California alla conquista dell'Italia anche sul Web

«Dopo gli ottimi risultati conseguiti con la campagna digitale dell’autunno 2021, abbiamo scelto di consolidare la nostra visibilità digital in Italia durante i primi due mesi estivi del 2022 con una nuova campagna. Siamo felici di portare avanti il nostro impegno per comunicare la qualità premium e il gusto unico delle Prugne della California in Italia, tra i primi mercati di riferimento in Europa per il Consorzio», afferma Esther-Ritson Elliott, Director of International Marketing & Communications del California Prune Board.

Tra il 9 maggio e il 12 giugno 2022, 2,433 milioni di Italiani hanno visualizzato lo spot video preroll Youtube del CPB prima di contenuti YouTube a tema cibo e ricette, benessere e stile di vita sano con un VCR (Video Completion Rate) molto positivo del 76%.

Nello spot digitale i bellissimi pruneti

Nello spot preroll YouTube del California Prune Board, il mondo delle Prugne della California viene raccontato a partire dai bellissimi frutteti, dando poi spazio alla spiegazione dei loro benefici salutari per la digestione, la salute delle ossa e il sistema immunitario. Il video si chiude con lo slogan della campagna “Prunes. For Life”, la cui pianificazione in Italia è a cura di Mindshare.

«Grazie al video realizzato per la campagna CPB oltre due milioni di consumatori italiani hanno potuto scoprire il pieno potenziale delle Prugne della California sia come snack sano e leggero, sia come ingrediente versatile in cucina. Le Prugne della California sono, inoltre, ricche di vitamine e sali minerali, nonché un’eccellente fonte di fibre e di due nutrienti fondamentali per la salute delle ossa: vitamina K e manganese», conclude Esther-Ritson Elliott.