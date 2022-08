Arriva dal Cilento il primo yogurt certificato in blockchain

Arriva dal Cilento il primo yogurt in Italia certificato in blockchain. L'innovativo progetto, realizzato in collaborazione tra l'azienda agricola San Salvatore e Authentico, startup specializzata nella tutela e promozione del made in Italy, consentirà ai consumatori di controllare tutti i passaggi della filiera.

Anche lo yougurt è in blockchain

Il funzionamento del sistema di tracciabilità è semplice e intuitivo: attraverso la scansione del QR-code presente su ogni vasetto si possono ottenere tutte le informazioni sui diversi step del processo produttivo, dall'allevamento delle Bufale al confezionamento.