L’estate di Villani Salumi a Cortina: eventi e partnership nel nome della qualità

Appuntamenti, collaborazioni, eventi sia in centro che in quota: quest’estate la partnership tra Villani Salumi e Cortina d’Ampezzo si rafforza e abbraccia l’intero territorio. Nel 2021 l’Azienda – con alle spalle cinque generazioni di famiglia basati in Emilia – arrivava tra le Dolomiti, come ambasciatore delle eccellenze made in Italy. Quest’estate, archiviata la fase più difficile legata alla pandemia, si entra nel vivo della collaborazione.

Cortina d'Ampezzo

Villani Salumi a Cortina punta sulla qualità e sul gusto

«È come tornare a casa. La mia famiglia è legata a queste vette da generazioni, e per noi è motivo di grande orgoglio tornare in questa veste in un luogo legato a ricordi bellissimi” racconta Carlo Filippo Villani. "Abbiamo molto in comune. Crediamo nella qualità, da sempre, e qui la ristorazione è di altissimo livello. Perciò abbiamo investito nel rapporto con il gruppo Chef Team Cortina, i migliori rappresentanti della cucina locale. Collaboriamo con un circuito di rifugi, con cui abbiamo costruito dei rapporti privilegiati, e sosteniamo il territorio anche come sponsor di Sportivi Cortina Ghiaccio, la squadra di hockey che vanta il più alto numero di presenze in serie A. I nostri prodotti si trovano ne La Cooperativa di Cortina, un punto di riferimento per tutta l’area, che frequento fin da quando sono bambino».

Le partnership di Villani Salumi a Cortina

Villani Salumi ha inoltre trovato “casa” in alcuni punti strategici: riconfermata la partnership con lo storico Hotel de la Poste, in pieno centro, si è trasferito anche al Lagazuoi EXPO Dolomiti, il polo espositivo a 2732 metri tra Cortina d’Ampezzo e l’Alta Badia, ed è food sponsor del suo Lagazuoi Terrace Bar by Embassy e degli altri locali legati a Embassy, come l’omonima pasticceria, il ristorante La Perla, il wine bar La Suite. Le sue specialità sono anche alla Baita Bai de Dones, ai piedi della seggiovia delle 5 Torri; allo Chalet Tofana in area Tofana Ista; e alla Capanna Tondi in Faloria.

La Villani e i suoi prodotti saranno al centro della scena, presente nei principali appuntamenti dell’estate. Si parte il 25 agosto con il Cortina Summer Party, il picnic glamour e mondano sui prati del rifugio Socrepes, davanti alle Tofane. Tra gli ingredienti - camerieri in giacca bianca, 20 tra chef ed enoteche, dress code tirolese, accompagnamento di musicisti e performer - non poteva mancare uno sponsor come Villani Salumi, che ha fatto dell’amore per la tavola e la qualità del salume Made in Italy la propria bandiera. L’azienda sarà presente, con i propri prodotti, anche a “Bolognando”, il pranzo organizzato il 26 agosto nella boutique storica La Ruotellina è Claudio Zanettin per celebrare il legame tra i bolognesi e la loro “montagna”, meta turistica di riferimento.

Gli eventi di Cortina con Villani

Le specialità di Villani potranno essere gustate sabato 10 settembre durante l’aperitivo organizzato nell’ambito di The Queen of Taste, alla sua sesta edizione, che trasforma Cortina nella capitale della ristorazione di montagna, tra momenti dedicati al palato e incontri con i protagonisti del territorio: un evento on tour, che vede food lovers e appassionati partire in viaggio, in navetta, insieme al Cortina Chef Team.

Infine, il 24 settembre, nel pieno del Delicious Trail Dolomiti, la sfida che propone tre corse in montagna altamente scenografiche tra Pocol, Croda da Lago, 5 Torri, Nuvolau, Lagazuoi e Passo Falzarego, i partecipanti troveranno ad accoglierli anche i prodotti di Villani Salumi. In una manifestazione che si caratterizza per l’attenzione al gusto e alla gastronomia, tra chef, ricette e specialità d’autore, trovano posto anche le eccellenze del brand.