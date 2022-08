Qual è il salame più buono della provincia di Pavia? Quello de La Piazzetta di Cecima

Arriva dall’Oltrepò Montano il salame più buono della Provincia di Pavia. A Montù Beccaria, capitale del vino provinciale, è andata in scena la disfida per eleggere l’insaccato più buono dell’estate 2022. La rassegna continuerà anche nel corso dell’autunno in altri paesi del territorio grazie all’organizzazione di Roberto Bianchi e Paolo Torres.

I salami in gara

Il salame di Gianpiero Maini è il più buono di Pavia

Alla fine, l’ha spuntata il salame di Gianpiero Maini dell’agriturismo La Piazzetta di Cecima, splendido borgo dell’Oltrepò Montano. Un salame dall’ottimale pezzatura e dal gusto deciso ed elegante come è stato definito dalla giuria di esperti, composta da giornalisti di settore e da appassionati gourmet delle confraternite gastronomiche. Otto i salami in gara e cinque giurati per degustarli attraverso una scheda tecnica che spaziava dalla pezzatura al sapore, dalla grana alla stagionatura.

Una giuria di esperti

A giudicare i salumi, affettati magistralmente dall’esperto Sergio Ricotti, sono stati Giorgio Perdoni, gran maestro di Pegaso – Confraternita varzese Accademici del Salame con il consigliere della stessa associazione Michele Torti, Paolo Calvi, cerimoniere della Confraternita del Risotto, Giansandro Moncalieri, sommelier Fisar e segretario dell’Associazione Cuochi Pavia e Stefano Calvi, giornalista di Italia a Tavola.

«Tutti prodotti di altissimo valore – ha detto Perdoni – Va dato il merito ai produttori di aver messo in gara salami ben fatti, curati nel dettaglio come vuole la nostra tradizione oltrepadana. Il salame vincente si è rivelato il più complesso per quanto riguarda gusti e sentori, un ottimo prodotto».

In accostamento ai salami sono stati serviti dal sommelier Ais Carlo Aguzzi i vini del territorio, in particolari quelli dei produttori del comune di Montù Beccaria, tra i più vocati alla viticoltura.

La Giuria

La classifica

Alle spalle del salame vincente dell’agriturismo La Piazzetta di Cecima si è classificato quello di Giuliano Orlando di Santa Maria della Versa e poi quello di Francesco Pozzi di Carbonara al Ticino. Quarti a pari merito tutti gli altri: Mario Orlando di Santa Maria della Versa, Amedeo Quaroni dell’agriturismo La Casa dei Nonni di Zenevredo e storico sindaco di Montù Beccaria, Macelleria Merli Claudio di Stradella, la famiglia Passerini dell’azienda agricola Molino di Rovescala.

La premiazione, inserita del cartellone di eventi gastronomici e musicali dell’Agosto Montuese, si è tenuta in occasione della festa con gli organizzatori, la giuria, la sindaca, Mary Landini e la presidente della Pro Loco, Katia Delmonte.