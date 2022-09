Fabio Fazio re del cioccolato: salva il laboratorio Lavoratti

Nuova avventura per Fabio Fazio, che ha annunciato su Instagram di aver rilevato un piccolo laboratorio di cioccolato, così come l'ha definito il conduttore savonese, che rischiava la chiusura a causa del Covid: si tratta della Lavoratti di Varazze (Sv).

Fabio Fazio come Willy Wonka salva una fabbrica di cioccolato

Un piccolo laboratorio di cioccolato molto significativo per tutti i bambini

Il conduttore ha dichiarato nel breve video: «Questa storia comincia come tutte le storie con c'era una volta. E, infatti, c'era una volta un piccolo laboratorio di cioccolato molto significativo per tutti i bambini nati o cresciuti a Varazze, come me dove c'erano i miei nonni. E che a ogni Pasqua o Natale ricevevano un prodotto di questa piccola azienda, che due anni fa stava per chiudere per le difficoltà legate al Covid, che hanno coinvolte molte aziende. Mi è sembrato che si potesse e si dovesse fare qualcosa e, insieme a un mio socio, ci abbiamo provato.

Un modo per tornare bambini

Occuparsi di cioccolato è forse la cosa più divertente, più bella che ci possa essere e certamente un modo per tornare indietro nel tempo e tornare bambini». Secondo quanto pubblicato da La Repubblica: “La nuova società si chiama Dolcezze di Riviera” e ci sarebbe “fra i soci la moglie del conduttore”.