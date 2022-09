Il tennista Roger Federer avrà il suo gelato: nasce Roger Ice

Roger Federer, una delle più grandi leggende del tennis e dello sport mondiale, ha annunciato il suo ritiro all’età di 41 anni, dopo 20 Slam, 1500 partite nel circuito Atp e 22 anni di carriera. Un’ icona internazionale che con la sua eleganza ha vinto e incantato dentro e fuori dal campo, riconosciuto come ‘King Roger’ non solo dai tifosi, ma da tutti gli appassionati di tennis e di sport in generale.

Amato da avversari e tifosi, il mito di Roger Federer chiuderà la sua immensa carriera domani giocando la partita di doppio della Laver Cup con il rivale di sempre, Rafael Nadal; e mentre a Londra ci sarà l’epilogo di questa bellissima storia di sport, a Milano nello stesso giorno, Gusto 17 celebrerà il leggendario tennista con una limited edition di gelati ispirati alle origini del campione svizzero, alle sue passioni culinarie e ai campi – quelli verdi di Wimbledon – che ne hanno segnato la crescita fino a diventare leggenda.

Un gusto ispirato al dolce svizzero Bündner Nusstorte

Il Roger Ice, nato da un’idea di Rossella De Vita uno dei Founder di Gusto 17 e appassionata del tennista svizzero, sarà un gusto di gelato ispirato ad un dolce svizzero molto amato da Roger Federer: la Bündner Nusstorte, una torta tipica del Cantone dei Grigioni, che Gusto 17 reinterpreterà in un gusto gelato a base di crema chantilly, realizzata con le uova di Paolo Parisi, variegata con un crumble caramellato di pasta frolla, noci pecan e miele di acacia dell’apicoltore marchigiano Giorgio Poeta. Eccellenza, ricerca delle migliori materie, unita a creatività e sperimentazione sono i tratti distintivi del brand milanese di gelato artigianale che ha voluto celebrare, in chiave gourmet e personalizzato, il leggendario campione svizzero.

Anche un iconico stecco che celebrerà la storia del tennista

Non solo un gusto di gelato – disponibile negli store e sul sito di Gusto 17 – ma anche un iconico stecco che celebrerà in maniera pop e creativa la storia di Roger Federer. Sarà infatti disponibile anche uno stecco gelato ispirato alla storia e alle nuances che hanno reso ancor più celebre il suo mito: il verde ispirato ai colori dell’erba di Wimbledon – il Torneo dello Slam vinto ben 8 volte – e il candido bianco, simbolo delle sue mise eleganti sfoggiate proprio sull’erba londinese.

Uno stecco-icona come il tennista a cui si ispira, ripieno di gelato artigianale al Pistacchio di Sicilia e ricoperto da una doppia cover colorata di voluttuoso cioccolato bianco e alla spirulina.

Un mix di colori e sapori che fondono e celebrano origini, passioni e imprese sportive di The Swiss Maestro in una limited edition di gelati dai gusti eleganti e dai colori iconici, come il mito che celebrano.

Disponibile da domani al 30 ottobre

Dai rovesci e dalle demi-volée magiche gustate per oltre vent’anni, da oggi i tifosi potranno continuare a degustare il mito di Roger Federer grazie a questa linea di gelati, che sarà disponibile presso gli store di Gusto 17 in via Savona 17 – Tortona Design District –, in via Cagnola 10 – zona Arco della Pace, in Rinascente Duomo (Food Hall 7^ Piano), sulle principali piattaforme di delivery (Deliveroo, Glovo e UberEats) e sullo shop online www.Gusto17.com/shop. La limited edition sarà disponibile a partire da domani fino al 30 ottobre 2022.