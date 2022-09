L'astronauta Cristoforetti: «Perchè non provate gli insetti? Fanno bene a voi e al Pianeta»

La Federazione Italiana Cuochi, la scorsa settimana, ha fortemente criticato lo sbarco, sugli scaffali della grande distribuzione, di snack e biscotti ottenuti con farine a base di larve. I cuochi, infatti, si erano detti contrari a questo tipo di prodotti, a seguito dello sbarco in alcuni supermercati della provincia di Brescia e in un market di Castiglione delle Stiviere (Mn) di chips con farina di insetti realizzate da Fucibo, un’azienda della provincia di Vicenza: le patatine contengono un 10% di larve di Tenebrio molitor (larva gialla della farina) in polvere. Si è partiti con chips e biscotti, poi entro Natale anche la pasta.

Samanta Cristoforetti in un'immagine tratta dal profilo Twitter dell'astronauta

E a essere, invece, favorevole è Samantha Cristoforetti che dallo spazio, scartando una barretta grillo-mirtillo, ha detto che si potrebbe parlare di nuova frontiera del food.

#SpaceLife #bonusfood #SpaceTok ? Aesthetic - Gaspar @astrosamantha According to @UN's Food & Ag Org, over 2000 species of insects are consumed by humans around the planet. And also in space! My blueberry cereal bar here also contains cricket flour as a source of protein ?? #MissionMinerva

Perchè qualche volta non provate gli insetti?

«Sapevate che oltre due miliardi di persone nel mondo mangiano insetti? In molti Paesi gli insetti sono stati consumati e dati da mangiare agli animali da allevamento per secoli. Alcune specie sono addirittura considerate prelibatezze - ha dichiarato ad Ansa e in una clip su TikTok la Cristoforetti - Se trattati in modo sicuro e nel rispetto del loro benessere gli insetti possono essere una fonte di cibo ricca di nutrienti ecologicamente sostenibile. In Europa grilli, vermi e cavallette sono considerati nuovi alimenti che possono essere mangiati. Per esempio questa barretta al mirtillo è con farina di grillo. Perchè qualche volta non provate gli insetti? Fanno bene a voi e al Pianeta».