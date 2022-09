Caro energia e materie prime: la produzione di pane è a rischio

L'aumento dei costi energetici e delle materie prime utili alla produzione di pane e prodotti da forno “è stata al centro della riunione del Coordinamento di Assopanificatori di Confesercenti. I partecipanti, bollette alla mano hanno evidenziato la grave crisi che si sta per abbattere sulle loro aziende, in concomitanza anche con gli altri aumenti, dal grano, al lievito, al burro, alle altre utenze, fino al costo del personale” si legge su Ansa. «Continuare in queste condizioni - ha affermato il presidente di Fiesa Assopanificatori Confesercenti, Davide Trombini all'Ansa - è diventato impossibile».

I costi sono insostenibili per le nostre imprese

«Le misure fin qui varate, credito d'imposta e prestiti garantiti alle imprese, se da un lato colgono l'esigenza del qui ed ora, non tengono conto che, comunque, si stanno caricando le imprese di nuovi debiti a cui non potranno far fronte nei prossimi 2 o 3 mesi. Per Assopanificatori o si interviene con il blocco degli aumenti, stabilizzando i costi delle bollette agli importi medi del 2021 o molte aziende della panificazione dovranno rimodulare i cicli produttivi, riducendo la produzione e conseguentemente il personale, mentre si stanno programmando le attività in vista delle festività natalizie» - ha proseguito Trombini, parlando con Ansa.

Le prossime iniziative per sensibilizzare le autorità istituzionali