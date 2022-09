La Cipolla rossa di Tropea “sposa” il Peperoncino di Diamante

«Dalla valorizzazione e promozione dell’intero paniere delle eccellenze dell’agroalimentare, che si compone di tante piccole, ma grandi esperienze produttive che contribuiscono a portare il nome di questa terra oltre i confini regionali, può e deve passare l’internazionalizzazione della Destinazione Calabria». Questo l'obiettivo di Giuseppe Laria, presidente del Consorzio di Tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp, fra i promotori di una sinergia del gusto tra Cipolla rossa di Tropea e il Festival del Peperoncino di Diamante. La manifestazione si svolge dal 7 all'11 settembre nel Comune in provincia di Cosenza.

Cipolla rossa di Tropea al Festival del peperoncino di Diamante

La Cipolla rossa di Tropea è presente a Diamante Peperoncino Festival con un apposito stand dove sono in programma anche una serie di esibizioni culinarie d'eccellenza. Una sinergia culinaria tra le due eccellenze gastronomiche della Calabria, stimolata e sostenuta dalla stessa Regione.

«Colgo l’occasione per ringraziare l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo per aver stimolato e sostenuto questa nuova sinergia che va nella direzione comune di rafforzare l’impegno portato avanti dal Consorzio e dalla Regione Calabria», ha dichiarato Giuseppe Laria.

La Cipolla Rossa di Tropea

Diamante Peperoncino Festival si svolge dal 7 all'11 settembre a Diamante Comune in provincia di Cosenza. E in particolare lo stand della Cipolla rossa di Tropea si trova nell'area food del festival, collocata in Lungofiume sponda destra del Corvino, all'interno del villaggio con i tutti i consorzi dei produttori calabresi. «Qui sarà possibile incontrare e vivere l’esperienza del gusto con quanti sono stati chiamati a raccontare sfumature, declinazioni, esperienze ed emozioni della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp», ha spiegato Daniele Cipollina, Ceo di ADV Maiora Comunicazione integrata e direttore marketing e comunicazione del sodalizio tropeano.

Grandi cuochi per le ricette con la Cipolla Rossa di Tropea

Ad interpretare e valorizzare dolcezza e croccantezza della Rossa di Tropea saranno tre cuochi d'eccezione, Alessio Sorce, protagonista dello show cooking in programma per giovedì 8 alle 21; Antonio Franzè, in postazione venerdì 9 alle 21 e lo chef pitagorico Salvatore Murano, con le sue performance ai fornelli domenica 9 alle 21.

Diamante Peperoncino Festival

Il Diamante Peperoncino festival si organizza ormai da 30 anni, da mercoledì a domenica, nel secondo weekend di settembre. Sono attesi 50 mila visitatori e appassionati di hot food provenienti da tutta Italia e dall’estero. Il secondo più importante evento gastronomico da Roma in giù. La rinomata manifestazione, con il suo ricco cartellone di appuntamenti, prevede cinque giornate di festa con spettacoli, mostre, convegni, film, danza e gastronomia, arte, fotografia, cinema, teatro e satira. E, da quest’anno, la Cipolla Rossa di Tropea tra i marcatori identitari e protagonisti più importanti.