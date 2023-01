Lo storico pastificio Canuti diventa americano: acquisito da The Riverside Company

Un’altra azienda italiana in mano agli americani: The Riverside Company, fondo di private equity globale con focus sulle piccole e medie imprese, ha, infatti, acquisito Canuti Tradizione Italiana, azienda fondata a Rimini nel 1950 specializzata nella produzione di pasta fresca surgelata per il foodservice e il retail. Riverside ha acquisito lo storico pastificio riminese dopo aver già messo le mani (a ottobre) sul Pastaio di Brescia, altra noto marchio del settore. L’obiettivo è dare vita a un grande polo di produzione della pasta fresca italiana.

Gli americani comprano lo storico pastificio Canuti



Acquisita nel 2015 dopo il rischio fallimento

Nel 2015, dopo un rischio fallimento, la famiglia Toffano Pagnan ha acquistato l’azienda che è stata rilanciata e vanta ora una base clienti diversificata con vendite concentrate in prevalenza nel canale foodservice. Negli ultimi anni la distribuzione è stata ampliata e oggi il 45% dei prodotti sono venduti in oltre 30 Paesi.

Canuti ha chiuso il 2021 con 8,3 milioni di ricavi, 1,4 milioni di ebitda e un debito pressoché assente. I ricavi sono in forte crescita per il 2022 pari a 12 milioni di euro. Finora il 100% dell’azienda faceva capo a Finteca srl.