Gelati e dolci italiani volano all’estero. Amati soprattutto dai francesi

Il gelato e i dolci italiani non conoscono crisi e sono sempre più ricercati sulle tavole degli stranieri. Secondo una analisi della Coldiretti su dati Istat (diffusa in occasione del Sigep il Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione, caffè e cioccolato), le esportazioni fanno segnare il record storico nel 2022 con circa 9 miliardi di euro grazie a un incremento del 18% in valore. Quindi, nonostante l'aumento dei costi energetici e delle materie prime, l'arte dolciaria italiana conquista i mercati esteri spinta dalla voglia di qualità che la produzione tricolore garantisce.

Mai così tanti dolci e gelati Made in Italy sulle tavole mondiali



Francia il principale mercato

Il principale mercato è la vicina Francia, dove gli acquisti di dolci tricolori, sono cresciuti del 12% arrivando a rappresentare circa un settimo delle esportazioni totali, seguita a poca distanza dalla Germania (+13%) mentre al terzo posto ci sono gli Stati Uniti dove però si registra l'incremento più notevole, con un balzo del 30%. Ma gelati, dolci, caffe e cioccolato conquistano anche dagli inglesi (+11%) agli spagnoli (+20%), dai cinesi (+17%) ai giapponesi (+13%) a testimonianza di un gradimento che non conosce confini.



Cresce l’export di caffè, gelato e pasticceria

Tra i singoli comparti le performance migliori vengono dal caffè che mette a segno una crescita del 28% seguito dal gelato, secondo la confederazione, con un aumento del 18%, ma vanno in doppia cifra anche la pasticceria (+16%) che rappresenta comunque la voce principale dell'export dolciario e la cioccolata (+11%).



Pesa la concorrenza sleale

Si tratta del boom di un settore spinto dalla voglia di dolcezza, sul quale all'estero pesa però la concorrenza sleale di prodotti che utilizzano impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che si richiamano all'Italia per alimenti taroccati che non hanno nulla a che fare con il sistema produttivo nazionale.

Cresce la domanda anche in Italia

La domanda cresce anche in Italia dove la spesa per dolci e dessert è aumentata del 7,6% mentre quella per i gelati del 15,8 % secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Ismea relativi ai primi nove mesi del 2022.