Insetti nel piatto: arriva la farina di grilli sgrassata

Sempre più insetti nel piatto. Da domani, 24 gennaio, sarà in commercio in Europa la farina parzialmente sgrassata di grillo domestico (Acheta domesticus) mentre dal 26 gennaio si potranno mangiare le larve del verme della farina minore (Alphitobius diaperinus) congelate, in pasta, essiccate e in polvere.

Via libera dell'Ue alla farina grilli sgrassata



Cosa c’è già in commercio

Questi nuovi prodotti si aggiungono a quelli che hanno già avuto l’ok dell’Ue e che sono:

i grilli in polvere , congelati, in pasta ed essiccati (approvati a marzo 2022),

(approvati a marzo 2022), la locusta migratoria (dalla fine del 2021)

(dalla fine del 2021) la larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor, o tenebrione mugnaio, dal marzo 2022)



La larva del tenebrione mugnaio il primo insetto come alimento

Per curiosità, dunque, il primo insetto ad avere avuto il via libera come nuovo alimento da parte degli Stati membri Ue su proposta della Commissione europea, è stata proprio la larva del tenebrione mugnaio, ma solo nella forma essiccata, nel giugno 2021.