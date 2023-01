Bill Gates allarga i suoi investimenti sui terreni agricoli

Il sesto uomo più ricco del mondo, stando a quanto riportato dalla rivista Forbes, Bill Gates, con un patrimonio stimato di oltre 104 miliardi di dollari, continua a stupire con i suoi immensi investimenti. Fondatore di Microsoft e diventato un'eccellenza della filantropia con il successo della Bill & Melinda Gates Foundation, ora il potente businessman a stelle e strisce ha iniziato una nuova "carriera" nell'acquisizione di terreni agricoli.

Bill Gates

A confermarlo è l'edizione 2022 dell'indagine annuale realizzata dalla rivista Land Report, tanto da averlo rinominato "The Farmer Bill" (ossia "Bill il contadino"). Gates, infatti, è diventato proprietario di quasi 300mila acri di terreno (circa 120mila ettari, ndr) in diciannove zone degli Stati Uniti per un valore complessivo che si aggira intorno ai 700 milioni di dollari.

I motivi degli investimenti sull'agricoltura

«Nei mesi scorsi abbiamo identificato altri 6.016 acri in North Dakota che fanno salire i suoi possedimenti agricoli ad almeno 248mila acri e il totale a 275mila - racconta Eric O'Keefe, direttore della rivista -, compresi lotti cosiddetti transitional ideali per lo sviluppo immobiliare o ricreativo». Un risultato raggiunto grazie a una serie di acquisti compiuta nel corso degli anni con la sua holding finanziaria Cascade.

Ma perché Bill Gates ha iniziato a investire nei latifondi? Come dichiarato dallo stesso, l'idea nasce per rendere semplicemente più produttive e creatrici di posti di lavoro le aziende agricole su cui ha investito, «senza grandi disegni» sottolinea. L'ipotesi di alcuni esperti analisti è anche che il suo obiettivo sia rendere il suo patrimonio più sicuro diversificando gli asset, ossia qualsiasi bene di proprietà di un'azienda (macchinari, merci, ecc.), che possa essere monetizzato e quindi usato per il pagamento di debiti.