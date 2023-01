In America il primo vaccino salva api

Una buona notizia per la salvaguardia delle api e gli amanti del miele, oltre, naturalmente, per l’ecosistema. Come riporta il Guardian, il governo degli Stati Uniti ha approvato il primo vaccino al mondo per le api da miele, alimentando le speranze di una nuova arma contro le malattie che devastano abitualmente le colonie su cui si fa affidamento per l'impollinazione alimentare.

Approvato l'uso del primo vaccino al mondo per le api



Un aiuto contro la peste americana

Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (Usda) ha concesso una licenza condizionale per un vaccino creato dalla Dalan Animal Health, una società biotecnologica statunitense, per aiutare a proteggere le api mellifere dalla peste americana.



«Il nostro vaccino è una svolta nella protezione delle api - ha affermato Annette Kleiser, amministratore delegato di Dalan Animal Health - Siamo pronti a cambiare il modo in cui ci prendiamo cura degli insetti, con un impatto sulla produzione alimentare su scala globale».



Disponibile all’inizio per gli apicoltori commerciali

Il vaccino, che inizialmente sarà disponibile per gli apicoltori commerciali, mira a frenare la peste, una grave malattia causata dalle larve del batterio Paenibacillus che può indebolire e uccidere gli alveari. Attualmente non esiste una cura per la malattia, che in alcune parti degli Stati Uniti è stata trovata in un quarto degli alveari, richiedendo agli apicoltori di distruggere e bruciare eventuali colonie infette e somministrare antibiotici per prevenire un'ulteriore diffusione.