Diventare socio di I love Ostrica? L'azienda apre il capitale sociale

Diventare socio di una realtà italiana di successo che parla di cibo buono! Un sogno per molti che da oggi può trasformarsi in realtà grazie a I love Ostrica. Lo store online di ostriche, caviale e pesce freschissimo, ideato da Luca Nicoli ha, infatti, aperto il capitale sociale ai nuovi investitori. «La mia idea nasce da un’intuizione, quando il commercio online era ancora un mercato inesplorato - racconta Nicoli - Tenacia, sperimentazione, lavoro di squadra e una costante ricerca dell’eccellenza, ci ha consentito di realizzare il più importante portale italiano di e-commerce per prodotti ittici di pregio. Ora è il momento di spingere sull'acceleratore. Prima della pausa natalizia abbiamo già raccolto un terzo del capitale».

I love Ostrica, Lo store online di ostriche, caviale e pesce freschissimo



Diventare soci

Così con questa l'idea di business vincente e rodata, l'azienda è pronta per il futuro. D’altronde I love Ostrica non è nuova a progetti brillanti: è stata, infatti, la prima piattaforma digitale per l’acquisto di pesce fresco in Italia che ha realizzato il desiderio di migliaia di clienti di poter reperire il meglio dal mare.



Adesso tutti hanno l'opportunità di diventare parte del progetto: sta per partire la campagna di equity crowdfunding, organizzata su Opstart, piattaforma autorizzata dalla Consob (Commissione nazionale per le società e la Borsa) e prima community italiana di equity crowdfunding.



Ma cosa significa concretamente? Scegliere l’Equity Crowdfunding consente a startup e piccole medie imprese non quotate in borsa di raccogliere denaro da un vasto numero di investitori, cedendo in cambio titoli di partecipazione al capitale sociale dell’azienda. D'altra parte, l'investitore diventa socio dell’azienda in cui investe, acquisendo i diritti che ne derivano, sia patrimoniali che amministrativi.



Quali sono i motivi per investire in I love Ostrica?

Di certo, dunque, un’ottima iniziativa sia per l’azienda sia per chi deciderà di diventarne socio. Ma, vediamo nel dettaglio i motivi per investire in I love Ostrica. Anche se è giusto e opportuno ricordare che al momento non si conoscono i valori di bilancio, sul quale serve trasparenza.



I love Ostrica è l’azienda leader di mercato, tra le 100 eccellenze Forbes;

il mercato, nuovo e attrattivo, è in forte crescita;

l’azienda è solida e già rodata;

l’azienda possiede più di 6mila clienti con tasso di ritorno del 60%;

l’azienda ha un ebitda positivo e il fatturato in crescita;

l’azienda ha un’ampia community online;

l’azienda ha una piattaforma e-commerce di proprietà;

l’ordine è just in time, acquisto della merce sul venduto.



Come l’azienda utilizzerà il capitale raccolto?

Attualmente l'azienda è già in utile, il business è scalabile e pronto per crescere. La campagna di equity permetterà di supportare la crescita del brand, investendo in comunicazione e risorse umane.