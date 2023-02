A Carnevale ogni caramella vale: quella che preferisci rivela la tua personalità

A Carnevale, oltre ai tradizionali dolci come frappe, zeppole, castagnole, frittelle, rosoli e tortelli, anche le caramelle sono protagoniste della festa. Tano che, secondo una ricerca BVA Doxa – Unione Italiana Food, oggi 3 italiani su 10 (29%) associano questa ricorrenza alla caramella. E come poteva essere altrimenti: il consumo di caramelle è particolarmente legato ai momenti di spensieratezza e al buonumore: è così per il 41% dei nostri connazionali. Dalle gommose alle dure, dalle morbide alle ripiene, dalle gelée alle toffee, dalle pastiglie al lecca - lecca: la versatilità è uno dei tratti distintivi di questo prodotto icona del made in Italy alimentare e consumato da 3 italiani su 4. Ne esistono di tutte le tipologie e preferire un certo gusto o una consistenza può dirci di più anche su chi siamo, tanto che Paola Medde, psicologa dei comportamenti alimentari, ha identificato per ogni tipologia di caramella un profilo caratteriale. Ma cosa piace di più agli italiani? Testa a testa tra mentine e gommose.

A Carnevale caramelle protagoniste dei giorni di festa



«Il nostro gusto - afferma Paola Medde - esprime emozioni inconsce e aspetti di noi che non sempre conosciamo. Quando consumiamo una caramella, senza saperlo e senza volerlo, ci accorgiamo di preferire sempre gli stessi gusti e la stessa tipologia. Scegliere la liquirizia piuttosto che la menta, la consistenza morbida alla dura, ci dice qualche cosa di noi, del nostro carattere, della nostra personalità, delle nostre inclinazioni, del rapporto che abbiamo con noi stessi e con gli altri.

Ami le caramelle “dure”? Hai un carattere socievole

Se la tua preferenza è per le caramelle dalla consistenza dura hai un’indole particolarmente indirizzata alla socializzazione. Ti piace fare amicizia e riesci nell’intento in modo facile… magari offrendo una caramella. Ma attenzione al modo in cui la mangi: scioglierla in bocca è indicativo di grande pazienza, costanza, abilità nel saper trattenere gli impulsi. Se invece tendi a masticarla rapidamente, probabilmente sei una persona sincera, diretta e in alcuni casi anche testarda.

Le “mentine” preferite dalle persone concrete e affidabili

Sei una persona riservata, razionale e tendi a dire le cose come stanno senza giri di parole? Le mentine, pratiche e semplici da mangiare sono quelle che preferisci. Tra gli aspetti del carattere che ti contraddistinguono c’è l’affidabilità, la praticità, una grande logica e concretezza.

I caratteri calmi e pazienti scelgono le caramelle “ripiene”

Preferisci le caramelle ripiene e lasci che si sciolgano in bocca per poter arrivare lentamente all’esplosione del “cuore interno”? Hai un carattere calmo, tranquillo, paziente. Se scegli questa tipologia non ami farti trascinare dagli eventi e dalle persone, ma cerchi sempre di ponderare ogni passo che fai poiché preferisci fare una cosa "bene" anche se richiede del tempo.

Romantici e sentimentali non sanno rinunciare alle “gelée”

Se, invece, non sai resistere alle gelatine ricoperte di granella di zucchero, non c’è dubbio: una personalità allegra, spensierata, romantica e sentimentale ti contraddistingue. Ami il contatto umano, non ti vergogni nel mostrare le tue emozioni agli altri che riempi di affetto con gesti espansivi.

Preferire una tipologia piuttosto che un’altra non è solo una questione di gusto

Empatici e sensibili quelli che amano le “mou” e le toffee

Alla morbida mou e alle caramelle toffee non puoi rinunciare se sei una persona particolarmente sensibile e dotata di una grande empatia, qualità che ti rende facile capire sempre ciò che provano gli altri. Hai la tendenza ad essere malinconica e questa caramella ti aiuta a fare un “tuffo” nel passato per ritrovare ciò che hai perso.

Il “lecca – lecca” preferito dagli ottimisti

Se la vostra scelta è quella del lecca-lecca, è probabile che siate rimasti ancora un po’ bambini nello spirito. Siete ottimisti, estroversi e calorosi, leali e pieni di vita e in tutti i vostri comportamenti si percepisce la spontaneità e la semplicità.

“Tavolette” e “pastiglie” amate dalle persone attente ai dettagli

Ancora, se sei tra quelle persone attente ai dettagli, alle sfumature, capace di cogliere elementi che agli altri sfuggono e quindi dotato/a di grande intuizione, la tua scelta ricadrà, quasi sicuramente, nella semplicità delle linee squadrate delle tavolette al latte e delle pastiglie.

Equilibrio è la parola d’ordine per chi sceglie caramelle morbide

Questo tipo di caramelle non danno nell’occhio e pur avendo spesso degli aromi intensi non rischi di eccedere nelle quantità. Non ami essere al centro dell’attenzione. Hai un carattere equilibrato, maturo pur conservando lo spirito fanciullesco.

A Carnevale le caramelle affiancano i dolci tradizionali

Le caramelle preferite dagli italiani? Un testa a testa tra mentine e gommose

Secondo l’indagine Bva Doxa – Unione Italiana Food, che ha analizzato il rapporto dei nostri connazionali con le caramelle, oggi 1 italiano su 2 (49%) indica le “mentine” come la tipologia di caramelle preferite, tallonate dalle “morbide o gommose” (48%) e dalle “dure” (39%). Subito dietro le gelée (31%), le ripiene (27%), le mou/toffee (27%), le pastiglie (23%) e le lecca-lecca (10%). Con o senza zucchero? Gli italiani si dividono, il 44% preferisce con e il 56% senza.

Menta, eucalipto e anice (57%) agrumi (46%) e liquirizia (40%) sono invece i gusti più apprezzati dai nostri connazionali. Seguono in questa speciale classifica frutti di bosco, erbe naturali, caffè, miele, caramello, latte, cola, creme, gusti esotici, amarena.