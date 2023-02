I migliori prodotti dei mari del Nord a Hospitality grazie a Royal Greenland

Royal Greenland è una società a responsabilità limitata indipendente, e il 100% delle sue azioni è in mano al governo della Groenlandia. Il fulcro dell'azienda Royal Greenland sono le antiche tradizioni delle comunità di pescatori locali della Groenlandia. Gamberetti boreali, halibut della Groenlandia, granceola artica, merluzzo e lompo sono alcune delle specie principali pescate lungo la costa orientale della Groenlandia. In Groenlandia la pesca, la trasformazione e il commercio del pesce costituiscono la base delle comunità locali sostenibili del paese. E l'importante azienda ha partecipato a Hospitality, Il Salone dell’Accoglienza a Riva del Garda.

Le novità dell'azienda a Hospitality

Davide Caragnano, marketing assistant di Royal Greenland, ha presentato così le novità dell'azienda a Hospitality: «Siamo in una fiera importante. Vogliamo tornare ad aver un contatto diretto con i nostri clienti. Qui in fiera stiamo presentando dei gamberetti impanati, un prodotto semilavorato e che stiamo suggerendo sul mercato attuale. Noi ci occupiamo principalmente di food service. La gamma di prodotti che offriamo alla ristorazione? Proponiamo un salmone con affumicatura normale ed un prodotto abbastanza nuovo per il mercato italiano che è il salmone affumicato a caldo. Oltre a quello abbiamo i gamberetti boreali e l'astice. Comunque, sono tutti i prodotti dei mari del Nord che sono la nostra unica fonte di recupero delle materie prime».

Davide Caragnano, marketing assistant di Royal Greenland 1/2 Uno dei pescherecci di Royal Greenland 2/2 Previous Next

Royal Greenland

Via Giuseppe Saragat, 2, 44122 Nova Milanese (Mb)

Tel. 0362499614