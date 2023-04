Il piatto tipico più conosciuto della Lombardia? Il risotto batte la cotoletta

Il piatto tipico più conosciuto dai turisti del gusto in Lombardia? Il 70% degli italiani sa indicare almeno un piatto lombardo e il risotto è la specialità più conosciuta. Questi i dati dalle anticipazioni del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2023 di Roberta Garibaldi, professoressa di Tourism Management all’Università degli Studi di Bergamo e vicepresidente della Commissione Turismo dell’Ocse-Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, e realizzato sotto l’egida dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, che sarà presentato a maggio.

Piatti tipici della Lombardia: domina il risotto

Piatti regionali più conosciuti: la Lombardia ottava in classifica

In particolare, la Lombardia è l’ottava regione nella classifica dei prodotti tipici regionali e le specialità culinarie più conosciute in Italia. Il 70% degli intervistati è stato in grado di nominarne almeno uno. Al primo posto, come dicevamo, troviamo il risotto (24%), uno dei piatti più rappresentativi del nord Italia. A seguire sono stati menzionati la cotoletta (13%) e il panettone (9%). Nel 2021 l’andamento era simile, ma tra le pietanze più diffuse era stata citata la polenta (6%) oggi sempre presente, ma in percentuale minore.

Secondo posto per la cotoletta

Piatti tipici: vini, carni e salumi, pasta e formaggi sono nell’ordine le categorie più menzionate

Cosa succede a livello nazionale? Vini, carni e salumi, pasta e formaggi sono nell’ordine le categorie più menzionate dagli intervistati. Il vino è il prodotto più identificativo per Veneto e Friuli-Venezia Giulia, oltre a figurare nella Top 3 di numerose altre regioni italiane del centro nord. I salumi primeggiano in Calabria, il Lazio è la regina della pasta, con ben tre specialità nella Top 3 (carbonara, amatriciana e cacio e pepe); la Valle d’Aosta, invece, dei formaggi, con fonduta e fontina tra i prodotti più identificativi. L’olio entra in classifica con la Puglia.

I piatti tipici regionali come strumento di marketing territoriale

I risultati mostrano che oltre alla Lombardia, vi sono altre regioni italiane i cui piatti tipici sono immediatamente associati come eccellenze del territorio, mentre per altre regioni si evidenzia una certa difficoltà nell'individuare un piatto rappresentativo.

«I prodotti e le specialità enogastronomiche sono potenti strumento di marketing territoriale in grado di promuovere una destinazione, oltre che essere un elemento chiave attorno cui costruire l’offerta turistica - , afferma Roberta Garibaldi - Dall’indagine emerge un quadro eterogeno, con regioni che possono sfruttare questa riconoscibilità attraverso le proprie tipicità per accrescere l’attrattività come meta enogastronomica. Altre, invece, necessitano di un’azione volta ad accrescere la conoscenza nel grande pubblico di ciò che possono e sanno offrire; spesso si tratta di produzioni e specialità note al pubblico, ma non immediatamente identificabili con il territorio di origine».