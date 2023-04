Spuntini, re dei social: ecco come renderli sani

Gli italiani amano (e fanno) lo spuntino, che è diventato anche un vero protagonista dei social. Fondamentale per mantenere il metabolismo attivo, lo spuntino “spezza-fame” permette infatti di evitare i possibili cali di energia tra un pasto e l’altro, permettendo di arrivare ai pasti con il giusto appetito. A confermarlo è la ricerca condotta da Blogmeter per Prugne della California, che ha analizzato le conversazioni social dedicate alla pausa e alle abitudini di consumo dello spuntino. Dall’analisi emerge come nel 2022, quello dello spuntino sia stato un momento molto condiviso in rete con 46 milioni di engagement. Nello specifico, del momento della pausa parlano profili molto seguiti e le conversazioni sono alimentate non solo da chi condivide i propri spuntini, ma anche da chi li prepara e consiglia ricette e nuove preparazioni ai propri follower.

Gli italiani amano lo spuntino

Lo spuntino ideale è anche healthy

Ma quali sono le caratteristiche principali che gli Italiani ricercano nello spuntino? Il gusto e l’aspetto salutare sono le due cose fondamentali per scegliere cosa mangiare. Nello specifico, oltre il 70% delle conversazioni social identifica come snack qualcosa di dolce e che soddisfi il palato, con una predilezione per il sapore al cioccolato (29%). Per quanto riguarda l’aspetto salutare, più di una conversazione su tre parla dello spuntino come di un momento healthy nel corso della giornata, il cui consumo spesso è associato allo sport nel pre e post allenamento, e in cui la frutta assume un ruolo rilevante (31%)

Nell’ambito dello spuntino healthy gli autori più attivi sono anche i più autorevoli, come food blogger specializzati, capaci di creare ricette sempre nuove e creative per rispondere a desideri specifici, ma anche dietisti e nutrizionisti la cui expertise è un valore aggiunto per diversi target. Tra questi spiccano anche i genitori che si affidano ai pareri degli esperti per scegliere la merenda più salutare per i propri figli.

Spuntino: praticità prima di tutto

Lo spuntino si può consumare ovunque e non richiede necessariamente un momento di pausa o stacco: è fortemente connesso al consumo in casa (29%), seguito a ruota da quello fuori casa (27,3%), ma è anche legato all’attività sportiva (22%). Gli sportivi, infatti, sono consapevoli della necessità di una fonte di energia nutriente e a portata di mano durante l’allenamento.

La praticità è un topic importante, soprattutto in outdoor. Coloro che scelgono di fare una gita fuori porta prediligono qualcosa di facile da portare con sé e da consumare comodamente, ad esempio, durante un trekking, in montagna o al mare e lo stesso vale per chi si concede un break durante l’attività sportiva.

Le Prugne della California sono un ottimo spuntino. Foto: California Prune Board

Le prugne della California come snack ideale

Le Prugne della California rappresentano un’ottima scelta come snack con un mix ideale tra gusto e benefici per la salute. Possono essere consumate da sole o in numerose ricette e sono pratiche da portare con sé ovunque durante tutto l’anno. «Le Prugne della California sono ideali per una pausa salutare e gustosa poiché hanno un basso indice glicemico, grazie sia alla presenza di fibre sia soprattutto alla composizione dei loro glucidi, che apportano un’energia facilmente disponibile e di graduale assimilazione, particolarmente ideale per workout ed esercizi fisici che prevedono uno sforzo prolungato ma anche per mantenere la concentrazione e la lucidità al lavoro o durante le ore di studio», afferma Annamaria Acquaviva, dietista e nutrizionista per il California Prune Board (Cpb) in Italia.

Le Prugne della California sono anche un valido alleato per la salute delle ossa, sono infatti fonte di manganese e hanno un alto contenuto di vitamina K, nutrienti che supportano il mantenimento di ossa normali; presentano inoltre polifenoli, che agiscono come spazzini dei radicali liberi, sopprimendo il tasso di perdita ossea. La porzione di 50-100 g al giorno di Prugne della California ha dimostrato essere utile nel rallentare la perdita di massa ossea, aumentando significativamente la densità minerale, riducendo, quindi, il rischio di frattura osteoporotica.