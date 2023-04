Le nuove tendenze del gelato: alcolico, all’olio, con miele e ricotta

Da “Roma Food Exibition”, evento preview di quella che sarà “Excellence Food Innovation” - l’ormai consolidata formula dei fratelli Ciccotti – manifestazione che si svolgerà il 9, 10 e 11 novembre 2023 presso la Nuvola all’Eur, alcune idee interessanti per quanto riguarda gli abbinamenti con il gelato. L’Associazione Italiana Gelatieri con tutti i suoi big, Cavalieri e Ambasciatori del Gelato coadiuvati dal presidente dell’Aig Vincenzo Pennestrì e dal segretario generale Claudio Pica, ha sperimentato alcune combo in linea con la filiera agroalimentare del territorio laziale, destinate a rappresentare le nuove tendenze dell’anno e in primis della stagione estiva ormai alle porte.

Miele, ricotta, olio e vino: i nuovi gusti in fatto di gelato

Nuove tendenze: il gelato alcolico

Show cooking e degustazioni, a partire dal Campione del Mondo di Gelateria Eugenio Morrone che ha presentato un Gelato alcolico a base Aperol Spritz. Ancora su questo tema, è stato Federico Molinari a realizzare il Gelato al Vino rosso Cesanese del Piglio; mentre Matteo Grizi di Albano - affiancato dall’esperto agronomo Marco Greggio - ha portato il Gelato al Vino bianco Cannellino di Frascati.

Olio, miele, ricotta: nuovi ingredienti per il gelato

E sempre ad esaltare le materie prime della Regione Lazio, per un evento patrocinato dal ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e dalla Camera di Commercio di Roma, il Gelato all’Olio di Erika Di Lucca; il Gelato alla Ricotta di Ivano Donato; il Gelato al Miele di Gianluca Montervino e il Gelato allo Yogurt di Paolo Costantini.

Gianluca Montervino vince il Concorso Palatino d’Oro

Alcuni dei gelatieri hanno poi partecipato al Concorso Palatino d’Oro, sfidandosi a colpi di zabaione, valido per le qualificazioni della Coppa Italia di Gelateria che si terrà a novembre ad Excellence Food Innovation. A salire sul podio è stato il gelatiere Gianluca Montervino, seguito dalla gelatiera Cristina Asdagi, terzo posto per Yuri Dal Pos e quarto posto ex aequo per Domenica de Novara, Ivano Donato, Paolo Costantini ed Erika Di Lucca.

Il gelatiere Gianluca Montervino

«Dopo il successo del Gelato a Primavera con la distribuzione solo a Roma di 150 quintali di gelato, ci avviamo ad una stagione estiva importante sia in termini nuove tendenze del gelato, alcune anticipate a Roma Food Exibition, che a livello di consumi dove il grande turismo internazionale incrementerà le vendite del gelato artigianale soprattutto nelle città d’arte italiane», spiega Claudio Pica, segretario generale dell’Associazione Italiana Gelatieri.