Bozza del disegno legge approvata: arriva davvero il liceo del Made in Italy?

Detto fatto, arriva il liceo del Made in Italy. Dopo che a Vinitaly la premier Giorgia Meloni, in un discorso abbastanza fumoso a riguardo, aveva tirato fuori la notizia che il Governo stava lavorando, appunto, al liceo del Made in Italy, ora la sua istituzione è prevista dalla bozza del disegno di legge sul Made in Italy per «promuovere, nell'ottica dell'allineamento tra domanda e offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al Made in Italy». Il Ddl istituisce anche la Giornata nazionale del Made in Italy, il 15 aprile, per «celebrare la creatività e l'eccellenza italiana». La giornata non è assimilata alle feste nazionali e per celebrarla Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni possono promuovere «iniziative per la promozione della creatività e la difesa e valorizzazione del Made in Italy».

Arriva il liceo del Made in Italy

Le misure del Ddl sul Made in Italy

Tra le misure che compaiono tra i 47 articoli contenuti nella bozza del Ddl sul Made in Italy atteso in Consiglio dei Ministri la prossima settimana dal rifinanziamento della Nuova Sabatini (l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ex Mise con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese, ndr) a misure di incentivazione del design e dell'ideazione estetica, dall'annunciato nuovo fondo sovrano al sostegno all'imprenditorialità femminile, alle filiere del legno, dell'arredo e del tessile, fino a disposizioni per l'approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica.

Coldiretti: «Ddl Made in Italy spingerà l’agroalimentare»

Per la Coldiretti, un Ddl che segnerà nuovi record alimentari per l’Italia. Con il record delle esportazioni di 61 miliardi nel 2022, si tratta, infatti, di un settore fortemente orientato ai mercati esteri dove il successo dipende proprio dalla capacità di far conoscere in forma integrata i primati del Made in Italy. Dietro ogni prodotto alimentare 100% italiano c’è un territorio, una storia, una tradizione culturale, una abilità che bisogna sapere raccontare.

Non si tratta peraltro di una componente marginale dell’economia con il cibo che è diventato la prima ricchezza dell’Italia per un valore di 580 miliardi di euro nel 2022 nonostante le difficoltà legate alla pandemia e alla crisi energetica scatenata dalla guerra in Ucraina. Il Made in Italy a tavola vede impegnati ben 4 milioni di lavoratori in 740mila aziende agricole, 70mila industrie alimentari, oltre 330mila realtà della ristorazione e 230mila punti vendita al dettaglio.