A Bergamo nasce la Zebraola, un salume d'oro da 2mila euro al kg

La Zebraola, fatte di carne di zebra (Equus Burchellii) proveniente dal sud Africa, è un nuovo prodotto firmato dall’azienda Savannah Delights dell’italo-libanese Georges El Badaoui. Il suo costo si aggira intorno ai 2mila euro al chilo e la sua produzione, partita di recente, avviene nelle valli della Bergamasca e nasce dal lavoro congiunto di un mastro norcino e di un orafo. «La Zebraola costa 2mila euro al kg, è un prodotto nuovo ed esotico, perché viene appunto dalla savana. È ricercato, con una miscela di aromi e spezie molto particolari - racconta il norcino Giuseppe Rasmo a Repubblica. Nota non da poco, è ricoperta da tre strati d’oro 24 carati».

La Zebraola (video di Repubblica)

Come si lavora la Zebraola? Come viene ricoperta d’oro?

«Partiamo dalla preparazione - dice Rasmo -, con sale nero delle Hawaii e una miscela di spezie che viene da tutto il mondo. Quindi viene salata a secco e massaggiata tutti i giorni. Viene insaccata in un involucro, il budello. A fine stagionatura viene rimosso il budello e viene ricoperta da foglie d’oro» conclude il mastro norcino.

E come viene placcata in oro? «Il processo è diviso in più fasi - spiega Gianni Riva, orafo. La prima è tramite la nostra laccatura, particolare, che ci permette di ricoprire la Zebraola di questo oro micronizzato, che va dai 16 ai 20 micron, piccole lastrine di oro puro edibile. Quindi viene ricoperto tutto l’insaccato, che permetterà di fare nuove tipologie di stagionature. Un vero e proprio gioiello da mangiare».

A quale tipologia di cliente si rivolge la Zebraola?

La Zebraola, vista la sua unicità e i suoi costi di produzione, si rivolge in particolare al segmento del luxury, con una clientela in gran parte internazionale. Il sapore alterna la delicatezza della carne, che ricorda quella equina, alla spinta più decisa della miscela di spezie selezionate dai cinque continenti e del sale nero delle Hawaii.