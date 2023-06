Sogemi: nel 2025 punta a diventare il primo city hub dell'alimentazione europeo

È il mercato agroalimentare più grande d'Italia, ma punta entro il 2025 a conquistare il primato in Europa. Parliamo di Sogemi, alle porte di Milano. Una riqualificazione importante della struttura consentirà a Sogemi di diventare il primo city hub dell'alimentazione a livello europeo, superando la Spagna. Parliamo della sua storia, del presente e delle prospettive futuro della società con Cesare Ferrero, il presidente.

Cesare Ferrero

La storia di Sogemi

Buongiorno presidente. Entrando qui abbiamo visto grandi lavori, il mercato esce spesso anche sui giornali. Ci vuole raccontare cosa sta avvenendo e qual è il futuro di questa struttura?

Un po’ di anni fa, quando il sindaco Sala fu nominato per la prima volta a capo della città di Milano, abbiamo iniziato un percorso di completa riqualificazione di questo mercato. Il mercato era noto nella memoria collettiva come l’ortomercato e si portava dietro due diverse immagini: da una parte un’immagine positiva del luogo nell’Europa dove si scambia prodotto fresco, di qualità, il più grande mercato europeo. Quest’immagine positiva veniva però progressivamente offuscata da una crescente e negativa: un luogo di illegalità, di criminalità organizzata, decadente delle infrastrutture per mancanza di manutenzione.

Questo declino è andato avanti a oltre il 2010 e quindi nel 2016 ci siamo trovati con un ortomercato con i fasti del passato ormai offuscati dalle criticità del presente. Allora abbiamo fatto una scelta importante, che è stata quella di riqualificare il mercato. Riqualificarlo in realtà radicalmente, rifarlo completamente, e quindi i lavori che accennavi poco fa è quanto stiamo realizzando. Un nuovo mercato agroalimentare, con l’obiettivo di diventare entro il 2025 di nuovo un mercato di livello europeo e di essere il primo city hub dell’alimentazione a livello europeo.

Sogemi, più di un mercato è un hub dell’alimentazione

Un problema a me molto caro è quello della ristorazione. Parlando con i cuochi italiani mi raccontavano che molti venivano al mercato a fare la spesa. Molti svegliano di notte i ragazzi della brigata per portarli qui a fare la spesa. Nel futuro c’è una nuova visione e un nuovo rapporto con la ristorazione in generale, milanese o lombarda, o di tutta Italia?

Noi abbiamo un mercato che è strutturato per categorie merceologiche. C’è l’ortofrutta, che è la gran parte del mercato. Poi c’è l’ittico, che è il nostro fiore all’occhiello. Quando si afferma che a Milano si mangia il pesce più fresco d’Italia è assolutamente vero. E poi abbiamo il mercato della carne e un mercato di prodotti affini, oltre a quello dei fiori, che è un mercato storico.

Chi serviamo con questi mercati? Storicamente approvvigionano i canali al dettaglio, gli ambulanti e il mondo della ristorazione. Il nostro mercato è un mercato notturno, apre tra le 4 e le 5 di notte e chiude attorno alle 9, fino alle 10 invece per il ritiro merce. Questo orario crea una complessità per la ristorazione perché è chiaro che venire a fare la spesa da noi in orario notturno è impegnativo per chi magari ha finito l’attività, chiuso la cucina verso mezzanotte e rischia di avere pochissimo tempo per riposare. Allora si è sviluppato il canale dei grossisti intermedi che comprano al mercato e servono la ristorazione. Oppure i nostri operatori si sono specializzati nella consegna diretta alla ristorazione. Il legame tra noi e la ristorazione non necessariamente vuol dire che uno chef viene al mercato a fare la spesa. Credo che questo rapporto noi lo dobbiamo rafforzare sempre di più ed è il concetto che stiamo sviluppando di avere un hub dell’alimentazione, non un mercato.

Sogemi, i mercati più grandi in Europa e in Italia

Possiamo vedere adesso il mercato SOGEMI collocato all’interno del mercato italiano. Qual è il più grande, il più importante, rispetto alla comunità Europea?

Per capire le dimensioni di un mercato bisogna innanzitutto capire le dimensioni del contesto territoriale. Le città più grandi hanno i mercati più grandi per un fatto fisico. In Italia abbiamo due città grandi, Roma e Milano, che hanno due grandi mercati. Questo è il primo passaggio rilevante. C’è poi un secondo passaggio, che è l’importanza che ha il mondo agricolo e il mondo dell’alimentazione in un paese. L’Europa ha tre grandi nazioni che hanno cultura del cibo molto affermata. Per tradizione c’è la Francia e il mercato di Parigi è il più grande mercato europeo.

Sogemi: nel 2025 punta a diventare il primo city hub dell'alimentazione europeo

Poi l’Italia e poi la Spagna, che è un mercato emergente su qualsiasi tema di cibo, di prodotto agroalimentare, di alimentazione. Risultato: Barcellona e Madrid hanno due splendidi mercati agroalimentari. Di quello di Milano al momento stiamo riqualificando la struttura. Nel 2025 avremo un mercato veramente di standard europeo ed essendo l’ultimo mercato di fatto sarà lo standard europeo. Ad oggi non ce l’abbiamo e quindi dobbiamo pazientare e arrivare a questo termine del 2025.

E Italia a Tavola lo racconterà man mano che crescerà.

Sogemi e i mercati di Milano



Sogemi - Società per l’Impianto e l’Esercizio dei Mercati Annonari all’Ingrosso di Milano - è la Società per Azioni che, per conto del Comune di Milano, gestisce tutti i mercati agroalimentari all’ingrosso della Città, garantendone il funzionamento tramite l’erogazione di servizi qualificati atti a supportare le attività commerciali svolte dagli operatori.



I mercati all’Ingrosso milanesi (Ortofrutticolo, Ittico, Floricolo e Carni) gestiti da Sogemi, costituiscono una delle maggiori realtà a livello europeo per il commercio all’ingrosso dei prodotti agroalimentari freschi e ricoprono una funzione essenziale: nella corretta formazione dei prezzi all’ingrosso; nella valorizzazione della produzione locale; nel miglioramento della qualità dei prodotti; nella tutela della sicurezza alimentare a vantaggio della cittadinanza; nelle attività di import di prodotti da tutto il Mondo e nello sviluppo della esportazione delle produzioni italiane di qualità in ambito UE ed Extra UE.



Il Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di Milano è il più grande d’Italia come movimentazione merci e si contraddistingue per l’elevato standard qualitativo e per l’ampiezza della gamma di prodotti disponibili tutto l’anno, tale da soddisfare qualsiasi tipo di clientela nazionale ed estera.



Il Mercato Carni all’ingrosso di Milano é il mercato leader in Italia per la commercializzazione di carni di polli, conigli, cacciagione, prodotti lavorati e precucinati e uova. Nel mercato opera una “Sala borsa” dove i rappresentanti commerciali delle più importanti aziende italiane trattano le proprie merci.



Il Mercato Ittico all’ingrosso di Milano è tra i più moderni a livello europeo ed è il più grande mercato di prodotti ittici in Italia come quantità trattate. Il mercato si caratterizza per l’elevata qualità e freschezza dei prodotti commercializzati.



Il Mercato Floricolo all’ingrosso di Milano si avvale di innovative soluzioni impiantistiche e tecnologiche e riveste un ruolo centrale per lo sviluppo della floricoltura nazionale e per la ridistribuzione in Italia dei prodotti di provenienza estera.

