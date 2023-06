Lombardia, servono interventi urgenti per salvare il miele

L’apicoltura lombarda sta attraversando una crisi profonda, forse la più grave degli ultimi decenni, complici soprattutto le condizioni meteorologiche di questa primavera e l’insufficienza dei fondi e delle dotazioni finanziarie a disposizione del settore. A lanciare l’allarme sono stati in Commissione regionale agricoltura, la presidente di Apilombarda, Larissa Meani, e il presidente dell’Associazione apicoltori lombardi, Claudio Vertuan: le due associazioni rappresentano l’80% degli apicoltori lombardi.

«A causa del cambiamento climatico, per la terza volta negli ultimi quattro anni, i nostri apicoltori non solo non hanno potuto produrre miele millefiori primaverile e miele di robinia (acacia), ma hanno dovuto supportare le api ridotte alla fame e impossibilitate a bottinare con abbondanti nutrizioni di soccorso per assicurare la loro sopravvivenza» hanno sottolineato Meani e Vertuan. Entrambi hanno ricordato come peraltro l’84% delle specie vegetali e il 76% della produzione alimentare in Italia dipende dall'impollinazione ad opera delle api domestiche e selvatiche.

Si stima che il danno economico per il solo miele di acacia si attesti quest’anno intorno ai 20 chilogrammi per alveare, che in Lombardia significa oltre 3 milioni di chilogrammi di perdita produttiva. In Lombardia al 31 dicembre 2022 erano censiti 8.773 apicoltori che mantenevano 160.555 alveari. I due terzi degli alveari sono allevati da 1.523 imprenditori apistici. Nel 2022 la produzione nazionale di miele è stata di circa 24mila tonnellate che corrispondono ad un valore di 144 milioni di euro. A livello regionale la stima produttiva è pari a 1.610 tonnellate corrispondenti a un valore di circa 9,6 milioni di euro.

«Le produzioni degli ultimi 5 anni sono state altalenanti e nel complesso deficitarie - hanno evidenziato i rappresentanti degli apicoltori - Il settore ha necessità di interventi a breve termine che possano ammortizzare la situazione di crisi delle aziende in attesa di soluzioni future. Sono sempre più indispensabili e urgenti nuovi interventi a sostegno dei maggior costi e dei minori guadagni».