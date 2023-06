Summer Fancy Food, i dati sull'export agroalimentare italiano: +11% nel 2023

Con una crescita del 11% è record storico per le esportazioni agroalimentari Made in Italy nel 2023 che crescono quasi il doppio dell’export complessivo tricolore. È quanto emerge dall’analisi di Coldiretti e Filiera Italia sui dati Istat sul commercio estero relativi al primo quadrimestre del 2023, diffusa in occasione del Summer Fancy Food 2023, il più importante evento fieristico mondiale dedicato alle specialità alimentari a New York. Un evento in cui l'Italia è fortemente presente con imprese e rappresentanti dlele istituzioni o conevenyi per promuove in sede Unesco la cuina italiana. È il caso della cena organizzata da ICE e ministero dell'Agricoltura con molti cuochi, fra cui Enrico Derflinger, presidente di Eurotoques e Alessandro Borghese..

Cresce a livelli record l’export dell’agroalimentare italiano

Export agroalimentare: crescono fortemente le vendite in Francia, Germania e Regno Unito

Tra i principali Paesi, ad essere cresciute di più nel 2023 sono le esportazioni alimentari in Francia, con un balzo del 19% davanti alla Germania (+12%), alla Gran Bretagna (+12%) e agli Stati Uniti (+3%). A livello complessivo la Germania resta comunque nel primo quadrimestre il principale mercato di sbocco dell’alimentare italiano, con un valore di 2,6 miliardi davanti agli Stati Uniti con 2,1 miliardi che superano di misura la Francia, che si piazza al terzo posto con 2 miliardi.

Risultati positivi anche nel Regno Unito, con 1,3 miliardi che evidenzia come l’export tricolore si sia rivelato più forte della Brexit, dopo le difficoltà iniziali legate all’uscita dalla Ue. Dato negativo in Cina con un calo del 2%, mentre cresce in Russia con un +13% nonostante la guerra e le sanzioni.

FONTE: Askanews