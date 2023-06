[Le varianti della cucina]: dalla veg alla fusion fino a quella etnica e al fine dining

Mangiare è un'attività primordiale, essenziale per la sopravvivenza, ma la sua complessità trascende la semplice nutrizione. Da millenni, la gastronomia segna le identità culturali, diventando un linguaggio universale che unisce l'umanità. Ogni piatto è un tassello di una cultura. Nel corso del tempo, l'arte culinaria si è evoluta con la società, adattandosi ai cambiamenti tecnologici, ambientali e sociopolitici. Il ventesimo secolo ha visto un'esplosione di innovazioni gastronomiche, con la nascita di nuovi stili culinari e il rinnovamento di antiche tradizioni. Oggi, ci troviamo di fronte a un mosaico culinario, un universo di gusti e sapori che racconta storie di persone, luoghi e tempi. Questo approfondimento vi invita a un viaggio affascinante attraverso queste diverse tradizioni culinarie.

Che cos'è la cucina fine dining?

L'alta ristorazione, conosciuta anche come "fine dining", ha le sue radici nel rinascimento della gastronomia francese. Lo sviluppo della Nouvelle Cuisine nel ventesimo secolo ha sancito l'inizio di una nuova era, spostando l'attenzione verso la presentazione estetica e l'innovazione culinaria. Il fine dining attuale è un'esperienza multisensoriale, che coinvolge non solo il palato, ma anche la vista, l'olfatto e il tatto. Questo stile culinario privilegia la qualità e la provenienza degli ingredienti, il design dei piatti e un servizio impeccabile. Grandi nomi come Auguste Escoffier, Paul Bocuse e Alain Ducasse hanno definito l'alta ristorazione, elevando la cucina a una forma d'arte. Ristoranti stellati come l'Osteria Francescana in Italia, El Celler de Can Roca in Spagna e Le Bernardin a New York continuano a spingere i confini della creatività culinaria. Tuttavia, il fine dining non è solo riservato a luoghi esclusivi. In tutto il mondo, chef appassionati stanno democratizzando l'alta ristorazione, rendendola accessibile a un pubblico più ampio attraverso pop-up gastronomici, ristoranti a tema e esperienze di degustazione personalizzate.

Un piatto della cucina fine dining

Che cos'è la cucina vegana?

Il veganismo non è solo una dieta, ma uno stile di vita che privilegia la compassione per gli animali e l'ambiente. I suoi seguaci evitano tutti i prodotti animali, sia nella dieta che nella vita quotidiana. Questo tipo di cucia, in cui gli ingredienti vegetali sono i protagonisti indiscussi, sfida l'idea tradizionale che i piatti a base di carne siano i più saporiti. Le proteine vegetali, i cereali integrali, i legumi, i frutti, le verdure e le spezie creano un arcobaleno di sapori e texture, offrendo un'esperienza ricca e gratificante. Da piatti etnici come il dhal con leticchie rosse al curry e la zuppa miso, a versioni vegan di classici come la lasagna o il burger, la cucina vegana è incredibilmente varia. Piatti creativi come il ceviche di cocco o la carbonara di tofu, inoltre, stanno ridefinendo i confini della sua gastronomia. Oltre ai ristoranti tematici, il movimento sta guadagnando popolarità nei menù tradizionali, con l'introduzione di opzioni vegan. Chef di tutto il mondo stanno sperimentando tecniche innovative per imitare la texture e il sapore degli alimenti di origine animale, utilizzando ingredienti come seitan, tempeh e jackfruit.

Un hamburger vegano

Che cos'è la cucina etnica?

La cucina etnica rappresenta la vera essenza della diversità culturale. Da una semplice padella di paella spagnola a un complesso curry indiano, ogni piatto racconta una storia unica, che affonda le radici nella geografia e nelle tradizioni di una specifica comunità. Con l'avvento della globalizzazione, la cucina etnica ha superato i confini nazionali, diventando un elemento chiave della scena gastronomica mondiale. Oggi, i ristoranti etnici sono diventati un importante punto di riferimento culturale, offrendo un'opportunità unica per immergersi in culture esotiche senza lasciare il comfort della propria città. Tra le cucine etniche più popolari, le cucine cinese, messicana, italiana, indiana e thailandese dominano la scena internazionale. Tuttavia, la cucina peruviana, marocchina, vietnamita e libanese sta rapidamente guadagnando popolarità, grazie alla sua ricchezza di sapori, alla sua varietà di ingredienti e alla sua filosofia di cucina sana.

I piatti della cucina cinese

Che cos'è il crudismo o alimentazione raw?

Il crudismo, o alimentazione raw, sostiene che gli alimenti crudi mantengono meglio i loro nutrienti rispetto a quelli cotti, fornendo un'ampia gamma di benefici per la salute. L'idea è di consumare frutta, verdura, semi, noci, cereali germogliati e alghe nella loro forma più pura e naturale. Mentre questa filosofia offre una via per un'alimentazione più naturale e sana, presenta anche delle sfide. Preparare piatti gustosi e vari con ingredienti esclusivamente crudi richiede creatività e conoscenza tecnica. Inoltre, alcune persone potrebbero avere difficoltà a digerire una grande quantità di fibre crude. Nonostante questo, il crudismo ha dato vita a una gamma di ricette innovative. Dalle insalate fresche e colorate ai "zoodles" (spaghetti di zucchine), dalle barrette energetiche crude ai frullati superfood, anche la cucina cruda offre una gamma di sapori sorprendentemente ricca.

Raw food

Che cos'è la cucina fusion?

La cucina fusion è l'espressione culinaria della globalizzazione. Unisce elementi di diverse tradizioni in un unico piatto, creando sapori che sono in grado di varcare i confini geografici. La fusion può essere semplice, come l'aggiunta di spezie esotiche a un piatto tradizionale, o complessa, come l'incorporazione di tecniche di cottura e ingredienti da culture diverse. Esempi famosi di cucina fusion includono la cucina tex-mex, che combina elementi della cucina messicana e statunitense, e la cucina franco-vietnamita, che fonde la sofisticazione della cucina francese con i sapori audaci del Vietnam. Altri esempi includono la cucina nikkei (peruviano-giapponese) e la cucina californiana, che incorpora influenze asiatiche, messicane e mediterranee. La cucina fusion ha avuto un impatto significativo sulla scena culinaria moderna, spingendo i confini della creatività e promuovendo l'interazione culturale. Ha reso la gastronomia un campo aperto all'innovazione, dove gli chef sono liberi di esplorare nuove idee e combinazioni di sapori. La fusione non è solo una tendenza culinaria, ma un riflesso della società multiculturale in cui viviamo. È uno strumento di dialogo tra culture, un mezzo per esplorare e celebrare la diversità attraverso il cibo.

Una fusione di culture

Che cos'è la cucina ancestrale?

La cucina ancestrale è un movimento che celebra l'eredità gastronomica delle nostre radici culturali e biologiche. Si concentra su ingredienti e tecniche di cucina che risalgono a epoche preistoriche, come la caccia e la raccolta, la fermentazione e l'essiccazione, con l'obiettivo di riconnettersi con la natura e la nostra storia umana. Questa tendenza non si basa solo sul desiderio di esplorare la nostra eredità gastronomica, ma anche sulla convinzione che un ritorno a una dieta più naturale e meno trasformata possa contribuire alla nostra salute e al benessere del pianeta. Essa abbraccia una vasta gamma di tecniche culinarie tradizionali, come l'uso del fuoco per cuocere carne e pesce, la fermentazione per conservare verdure e frutta, e l'essiccazione per conservare i cereali e i legumi. Esempi di piatti ancestrali possono variare da una semplice zuppa di radici selvatiche a un elaborato stufato di cacciagione. Allo stesso modo, la fermentazione è utilizzata per produrre cibi come il kimchi coreano, il chucrut tedesco e il kombucha russo.

Uno spezzatino di cinghiale (credits: Primo Chef)

Che cos'è la cucina sostenibile?

La cucina sostenibile rappresenta un nuovo orientamento culinario incentrato sulla salute, l'equità e la cura dell'ambiente. Essa comprende una serie di pratiche come l'uso di ingredienti locali e di stagione, la riduzione dello spreco alimentare, la promozione di diete a basso impatto ambientale, come quelle povere di carne e ricche di vegetali, e il supporto a sistemi di produzione alimentare equi e sostenibili. Questo approccio “olistico” mira a creare una connessione più stretta tra il cibo che mangiamo, la salute del nostro corpo e la salute del pianeta. Coinvolge non solo i cuochi, ma anche i produttori, i distributori, i consumatori e le politiche pubbliche. La cucina sostenibile può essere realizzata attraverso una serie di strategie e tecniche. Queste includono l'uso di ortaggi biologici e di prodotti animali allevati in modo etico, la riduzione dello spreco alimentare attraverso la pianificazione dei pasti e l'uso creativo degli avanzi, e l'implementazione di metodi di cottura a basso consumo energetico.

La cucina sostenibile è un nuovo orientamento incentrato su salute e cura dell‘ambiente

Un esempio notevole di cucina sostenibile è la tendenza del "nose-to-tail" (dalla testa alla coda), che incoraggia l'uso di tutte le parti di un animale per ridurre lo spreco. Allo stesso modo, il movimento "root-to-stem" (dalla radice al gambo) promuove l'uso di tutte le parti di una pianta. Non solo un trend culinario, dunque, ma un movimento globale che richiede un cambiamento nel nostro rapporto con il cibo. Si tratta di capire che ogni scelta alimentare che facciamo ha un impatto - su noi stessi, sulle nostre comunità e sull'ambiente - e di agire in modo responsabile.

L'universo della gastronomia

Attraverso questo percorso, abbiamo esplorato una vasta gamma di stili e tradizioni culinarie. Dal fine dining alla cucina vegan, dal cibo etnico al crudismo, dalla cucina fusion a quella ancestrale e molecolare, ogni microcosmo offre un universo di sapori e cultura. In un mondo sempre più interconnesso, la cucina è diventata uno strumento di espressione culturale, un mezzo per esplorare e celebrare la diversità. E nonostante la sua evoluzione continua, il cuore della cucina rimane lo stesso: l'amore per il cibo e la gioia della condivisione.