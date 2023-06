Fondazione Louis Bonduelle nelle università contro lo spreco alimentare

Riparte il tour di Fondazione Louis Bonduelle #zerosprecoincucina, in occasione della giornata mondiale dell’ambiente. Farà tappa in alcuni Collegi universitari di merito di tre diverse città. Da Milano, con il collegio Camplus Turro, si passerà al Collegio Universitario Luigi Lucchini di Brescia e, infine, al Collegio Universitario Renato Einaudi Sezione Po a Torino. È questo il programma della seconda edizione del progetto, nato per sensibilizzare i più giovani sulle buone pratiche antispreco da seguire in cucina e non solo. Obiettivo: educare al tema della sostenibilità ambientale.

Fondazione Louis Bonduelle fa tappa in tre Collegi Universitari di Merito

La Fondazione Louis Bonduelle e l'importanza di educare ai corretti comportamenti alimentari

Il tour #zerosprecoincucina parte dagli studenti di Collegi Universitari di Merito e li coinvolge in uno showcooking tenuto da uno chef, che prepara dal vivo un menu vegetale usando soltanto ingredienti di stagione e scarti alimentari. In questo modo di fa conoscere ai più giovani le possibilità di riuso degli alimenti, pratica che riduce l’impatto sull’ambiente. Non è infatti un caso che la seconda edizione del tour coincida con la Giornata mondiale dell’ambiente. La Fondazione Louis Bounduelle è impegnata in prima linea sul tema con iniziative di sensibilizzazione sui corretti comportamenti alimentari e sull’importanza di un’alimentazione a base vegetale.

Fondazione Louis Bonduelle a favore della sostenibilità ambientale

«Ognuno di noi ha uno specifico impatto sull’ambiente e ogni scelta quotidiana è determinante: con il tour di sensibilizzazione all’interno dei Collegi Universitari di Merito vogliamo far comprendere ai ragazzi l’importanza di assumere accorgimenti sostenibili e responsabili a tutela dell’ambiente. Solo adottando uno stile di vita sano e rispettoso del mondo che ci circonda, contribuiremo a un cambiamento oggi più che mai necessario per tutelare il nostro Pianeta. Le nuove generazioni hanno un grande potere ed è nostro compito fornire loro tutti gli strumenti necessari per preservare il loro futuro» – dichiara Maria Chiara Appignani della Fondazione Louis Bonduelle. Tutte le buone pratiche suggerite dalla Fondazione Louis Bonduelle per dare al cibo una seconda vista sono disponibili su riciblog.it.