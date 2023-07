Caramello, avocado, spirulina: cosa comprano gli italiani nonostante la crisi

Boom di caramello, avocado e spirulina nella spesa degli italiani

Gli italiani amano i cibi salutistici e i cosiddetti superfood e li cercano guardando l’etichetta. Tanto che, infatti, quasi un prodotto su sei venduto in supermercati e ipermercati italiani evidenzia sull’etichetta la presenza di un ingrediente benefico. Questa le tendenza rilevata e misurata dalla nuova edizione dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy, lo studio semestrale che monitora i fenomeni di consumo nella Gdo incrociando le informazioni sulle etichette dei prodotti digitalizzati dal servizio Immagino di GS1 Italy Servizi e i dati di NielsenIQ di venduto e consumo. E in particolare la ricerca evidenzia un vero e proprio boom di acquisti di caramello, avocado e spirulina.

Gli italiani acquistano sempre più prodotti healthy

Nel dettaglio, l’Osservatorio Immagino ha individuato oltre 13mila prodotti sulle cui confezioni è segnalata la presenza di almeno uno dei 36 ingredienti healthy rilevati, suddivisi tra superfruit, spezie, semi, cereali speciali/farine, superfood, dolcificanti e traditional (come pistacchio e nocciola). Complessivamente quest’ampio paniere di prodotti speciali ha generato oltre 4 miliardi di euro di vendite, in aumento di +7,8% rispetto al 2021.

Ingredienti benefici? Boom per cacao, spirulina e caramello

Tra gli ingredienti benefici il principale per giro d’affari è cacao (3,2% di quota sulle vendite in valore), le cui vendite sono aumentate in un anno di +10,2%, seguito da nocciola (2,0%) e limone (1,7%).

A mettere a segno i maggiori tassi di crescita annui a valore sono stati la spirulina (+30,3%) e l'avocado (+29,4%), che proseguono il trend espansivo degli ultimi anni. Si conferma, inoltre, il boom del caramello, che in 12 mesi ha accelerato la crescita di +29,7% del giro d’affari in supermercati e ipermercati.

Italiani comprano cibi salutari nonostante la crisi

Quello che si nota dalla ricerca, in ogni caso è che a fronte di una generale contrazione delle quantità di prodotti messi nel carrello della spesa, alcuni ingredienti benefici sono comunque riusciti a registrare volumi in aumento: è il caso, soprattutto, di spirulina (+14,1%), avocado (+13,2%), semi di lino (+8,1%) e stevia (+7,5%).