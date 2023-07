Le patatine fritte ordinate nel 2022 pesano come la Tour Eiffel: 7mila tonnellate

Il 13 luglio si festeggia in tutto il mondo una passione condivisa quella per le patatine fritte con il World Fries Day. Passione che è grande come… la Torre Eiffel! Secondo Deliveroo, piattaforma dell’online food delivery, nel 2022, sommando, infatti, gli ordini di tutti i mercati in cui l'app è attiva, è stato ordinato un quantitativo di patatine fritte pari a circa 7mila tonnellate, l’equivalente al peso della Torre Eiffel. Ma non solo, Deliveroo ha compiuto un vero e proprio giro del mondo del gusto, raccogliendo tendenze, abitudini e preferenze in tutti i 10 mercati in cui è presente. A sorpresa, è l’Italia, tra i mercati europei di Deliveroo, a far registrare la maggiore incidenza degli ordini di patatine fritte sul volume totale degli ordini. Seguono il Regno Unito, l’Irlanda, il Belgio e la Francia.

In Italia Teramo e Catanzaro le città con il maggior numero di ordini di patatine fritte rispetto al volume totale degli ordini

E allora, vediamo quali sono i consumatori che più amano le patatine fritte, le città con più ordini di patatine fritte, in proporzione al volume degli ordini, quali sono le tipologie preferite e quelle più ordinate, le combinazioni più gettonate e le salse che vanno per la maggiore.

In Italia patatine e pizza la combo preferita

Teramo, Catanzaro, Messina, Potenza e Agrigento sono le città italiane con più ordini di patatine, rispetto al volume totale degli ordini. Nella combo perfetta vince, senza dubbio, la pizza, seguita da hamburger, toast, kebab e pollo fritto. Mentre la salsa preferita, oltre alle classiche ketchup e maionese, è quella a base di formaggio fuso e pancetta. Tra le diverse tipologie, le patatine classiche sono di gran lunga le più ordinate.

La combo perfetta? Patatine fritte con la pizza

In Regno Unito le più amate le patatine tradizionali

Nel Regno Unito sono Bournemouth, Southampton, Sheffield, Milton Keynes e Liverpool le prime cinque città con il maggior numero di ordini di patatine, rispetto al volume totale degli ordini. Per quanto riguarda le diverse tipologie, le varianti più amate dai consumatori britannici sono le patatine tradizionali, seguite dalle patate dolci, le patate a tripla cottura o la cialda di patate cotta al forno. Le salse più gettonate sono il tradizionale ketchup, seguito dalla maionese all’aglio, la maionese classica, la salsa al peperoncino e la salsa al gusto hamburger. Infine, tra le combinazioni preferite, al primo pollo fritto e patatine, seguono hamburger e patatine, kebab e patatine, burrito e patatine e, a sopresa, solo al quinto posto il classico “fish and chips”.

Irlanda sul podio delle patatine fritte le classiche, le piccanti e le dolci

In Irlanda la top 5 delle città con più ordini di patatine, rispetto al volume totale degli ordini vede sul podio: Drogheda, Waterford e Carlow seguite da Dundalk e Naas. Tra le tipologie più consumate, le patatine fritte classiche sono al primo posto, seguite da quelle piccanti e dalle patate dolci. Invece, nella classifica della combo con patatine preferita dal popolo irlandese figura, al primo posto, il pollo fritto. A seguire, patatine e hamburger, patatine accompagnate dal sacchetto di spezie, quelle con burrito e, infine, patatine e kebab. Per le salse, invece, è la maionese all'aglio ad avere la meglio, seguita dalla maionese al piri piri, dalla salsa al peperoncino, dalla salsa al curry e la salsa barbeque.

Francia boom per le patatine fritte fatte in casa

Le prime cinque città francesi con più ordini di patatine, rispetto al volume totale degli ordini, sono Troyes, Amiens, Caen, Le Havre e Reims. Le tipologie più ordinate sono le patatine fritte fatte in casa, patatine dolci e patatine in cialda, meglio se accompagnate da hamburger e pollo fritto. Per le salse, i francesi prediligono ketchup, maionese, salsa barbecue, maionese piccante e salsa andalusa.

Belgio vincono le patatine classiche belghe con hamburger

Sint Truiden, Tournai, Genk, Aalst e Turnhout sono nella top 5 delle città belghe con più ordini di patatine, rispetto al volume totale degli ordini. Per le salse i belgi amano maggiormente maionese e ketchup, ma anche maionese al tartufo, salsa barbecue e maionese al chili.

Nel mondo molto apprezzata e ordinata la combinazione hamburger e patatine fritte

Le patatine più vendute sono le classiche belghe, meglio se accompagnate con hamburger e pollo fritto.

Hong Kong e Singapore: tra patatine con salsa honey BBQ e al formaggio

Ad Hong Kong si prediligono le patatine fritte condite con una salsa honey BBQ, le patatine fritte crisscut e le patatine fritte belghe. Le combo preferite sono quelle con hamburger, costolette e hamburger di riso. Tra le salse predilette, il tradizionale ketchup, ma anche la salsa al formaggio. A Singapore vanno per la maggiore le patatine al formaggio, le patatine alle alghe, le patatine di mais, le patatine al kimchi e quelle dolci. La salsa preferita è il ketchup, seguitano dalla salsa al peperoncino, dalla salsa tartara, la salsa barbeque BBQ e la salsa al formaggio. Due sono, invece, le combo scelte con maggiore frequenza: hamburger e patatine e il pollo fritto e patatine.

In Emirati Arabi pazzi per le patatine peri-peri

In Qatar è la capitale Doha la città che ne consuma di più. Le patatine fritte classiche, quelle al formaggio e al gusto peri-peri sono le tipologie preferite, meglio se servite con hamburger e pappa di riso. Tra le salse, la sriracha, la maionese all’aglio, la barbecue e il ketchup quelle più utilizzate. In Kuwait la combo perfetta è quella con nuggets, hamburger di pollo e hamburger di formaggio. Le salse più amate sono barbecue, quella al peperoncino dolce e il ketchup.

Infine, nella top 5 delle città degli Emirati Arabi con più ordini ci sono Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ajman e Ras Al Khaimah. Tra i piatti preferiti da accompagnare con le patatine figurano i nuggets, seguiti dai cheeseburger e il fried chicken burger, mentre per le salse più amate sono il ketchup, la maionese, maionese all'aglio, salsa di senape al miele e salsa al curry.