È caro insalata e macedonia: ecco i prezzi folli dei prodotti dell’estate 2023 Per la verdura fresca si spende in media il 17,8% in più, con punte del +22% per i cavoli. Male anche la frutta fresca. Va peggio per i gelati, che rincarano del 18,9%. Su anche birre, acque minerali e aperitivi alcolici