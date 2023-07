Giù il sipario di Paestum Pizza Fest: successo da 10mila visitatori in 3 giorni

Si è conclusa con grande successo la prima edizione del Paestum Pizza Fest, tenutosi al Next – Ex Tabacchificio Cafasso. E i numeri parlano chiaro: più di 10mila visitatori, oltre 8mila pizze preparate con una media di 400 pizze per pizzeria e la partecipazione di 100 operatori del settore. L'afflusso record del pubblico ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura gastronomica locale. Il taglio del nastro è stato effettuato alla presenza del sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, giornalisti e personalità di spicco del mondo imprenditoriale nazionale. La location non è mai stata tanto colorata: decine di metri di luminarie e fili di luci ovunque che hanno reso la location suggestiva ed elegante. Divertimento assicurato nell’area bimbi con i gonfiabili e gli animatori.

A Paestum Pizza Fest sforante più di 8mila pizze

Paestum Pizza Fest, non solo pizza ma tutta la cultura enogastronomica

«Quando abbiamo concepito il Paestum Pizza Fest, volevamo portare nell'incantevole territorio del Cilento l'amore e la passione per la pizza – hanno commentato Roberto Jannelli e Rosario Augusto, organizzatori del festival - Abbiamo selezionato 20 pizzerie che rappresentassero la Campania in termini di bontà e qualità. Non ci aspettavamo un risultato così importante ed è stato meraviglioso vedere la folla di persone che ha dedicato il primo weekend di luglio al nostro evento. Abbiamo affrontato questa avventura con grande energia, consapevoli che le prime edizioni sono sempre un punto interrogativo, ma siamo sicuri che faremo sempre meglio l'anno prossimo»

Paestum Pizza Fest, la cultura della pizza a 360 gradi

«Il Paestum Pizza Fest non ha celebrato solo la pizza. Siamo voluti andare oltre, lanciando un messaggio chiaro: unire la passione per il cibo più amato al mondo a momenti significativi di socializzazione e valorizzazione del territorio», ha aggiunto Bruno Sodano, responsabile delle pubbliche relazioni.

Grandi temi a Paestum Pizza Fest: dalla ristorazione inclusiva al lavoro dei giovani

All'interno della corte del tabacchificio, sul palco di Radio Paestum e Radio Castelluccio, si sono svolti degli interessanti salotti ogni sera, con la partecipazione di ospiti di spicco. Durante la prima serata, Vincenzo Pagano, giornalista e fondatore di Scatti Gusto, ha presentato Angelo Rumolo della pizzeria Le Grotticelle di Caggiano, discutendo di etica e sostenibilità nel mondo della pizza e dell'importanza della biodiversità campana. Elena Scarici, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, ha intervistato Benedetta De Luca, affrontando il tema della ristorazione e delle disabilità, e come superare le "barriere" in questo campo. La giovane influencer, con i suoi video e libri, ha contribuito a normalizzare la disabilità, nonostante la sua professione di avvocato che svolge quotidianamente. Per concludere, Francesco Corrado di Campania Food Blog, insieme a Fabio Amato della Cucina di Fabiuccio, Mario Castaldi di Castal Food e Gianfranco La Forgia di Jelaforgia, hanno condiviso le loro esperienze come food influencer e instagrammer di successo, raccontando come la loro passione per il cibo li abbia portati a raggiungere tale risultato.

Paestum Pizza Fest, oltre 10mila visitatori in tre giorni

La seconda serata ha visto la partecipazione di Giovanni Occhiello, giornalista Rai, che, insieme a Vincenzo Savino, Presidente dell'Associazione Pizza Tramonti, ha raccontato la storia e l'importanza della Pizza Tramonti, uno degli stili più antichi e prestigiosi al mondo. Laura Guerra, giornalista e food writer, ha affrontato insieme a Errico Porzio un tema di grande rilevanza: la strada e i giovani pizzaioli, e come questo lavoro possa contribuire al riscatto sociale. L'ultima serata è stata conclusa con la partecipazione di Barbara Guerra e Luciano Pignataro, cofondatori della guida internazionale 50 Top Pizza, che hanno evidenziato la crescita del settore agroalimentare italiano grazie all'espansione del movimento della pizza e come sia diventato più facile, oggi, gustare una buona pizza in tutto il mondo. Infine, Vincenzo Pagano ha intervistato Pietro Manganelli, fondatore dell'Associazione Antica Pizza di Giungano, che ha organizzato un evento di grande importanza.

Il Premio della Critica Popolare è stato assegnato alla Pizzeria Napò Sushi e Pizza di Teggiano

I premi di Paestum Pizza Fest

Durante l'evento sono stati consegnati tre premi di rilievo:

Il Premio della Critica Giornalistica è stato assegnato ad Angelo Rumolo della Pizzeria Le Grotticelle di Caggiano , consegnato da Vincenzo Pagano.

, consegnato da Vincenzo Pagano. Il Premio della Critica Popolare è stato assegnato alla Pizzeria Napò Sushi e Pizza di Teggiano , consegnato da Elena Scarici.

, consegnato da Elena Scarici. Il Premio alla Memoria di Andrea Trocino è stato consegnato a Errico Porzio da Barbara Guerra e Giovanni Occhiello.

Tra i momenti salienti dell'evento, tre concerti straordinari hanno regalato serate indimenticabili al pubblico. Tony Tammaro, Ivan Granatino e Rosario Miraggio, musicisti di fama nazionale, hanno incantato il pubblico con le loro coinvolgenti performance, creando un'atmosfera festosa e vibrante che ha reso l'esperienza ancora più speciale. L'appuntamento è già fissato per il prossimo anno, quando il Paestum Pizza Fest tornerà con una nuova ed emozionante avventura culinaria, continuando a sorprendere e deliziare tutti i suoi ospiti.