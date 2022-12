A cosa non rinunciano gli italiani? Alla pasta e a un bicchiere di vino

Gli italiani acquistano e prediligono sempre più prodotti freschi e salutari, come frutta e verdura, bevande zero zuccheri e latte senza lattosio, senza però rinunciare alla tradizione: pasta e un buon bicchiere di vino si confermano, infatti, come pilastri della cultura italiana enogastronomica. A dirlo è un’analisi di Amazon Fresh, il servizio di consegna della spesa in giornata di Amazon.it, che ha analizzato le specifiche tendenze alimentari del 2022 nelle città di Torino, Bologna, Roma e Milano.

Torino: al top gli acquisti di formaggio

Tra tutte le specialità culinarie del capoluogo piemontese, ce n’è una che quest’anno ha conquistato proprio tutti: il formaggio. Spalmabile, grattugiato o a fette non conta, a cuor non si comanda. L’analisi di Amazon Fresh ha infatti rilevato un aumento degli acquisti di formaggio di ben sette volte sei rispetto al 2021.

Bologna: i dolci sono i preferiti

Il capoluogo dell'Emilia Romagna non si smentisce: la golosità è al primo posto. A dimostralo è l’incremento degli acquisti da parte dei bolognesi di torte e muffin, biscotti e snack dolci e praline al cioccolato, aumentati di quasi 10 volte rispetto al 2021, secondo l’analisi di Amazon Fresh.

Milano: vince lo sprint salutista

Anche a Milano al dolce non si dice mai di no, ma i meneghini compensano con uno sprint salutista e, tra una lezione di pilates, un esercizio in palestra e un po’ di jogging al parco, ricorrono sempre di più a integratori e alimenti specifici per lo sport, il benessere e il dimagrimento, il cui acquisto è più che raddoppiato rispetto allo scorso anno.

A Roma, tra le più acquistate le spezie

Un legame che dura da secoli: i romani coltivano da sempre un forte legame con le spezie alle quali, sin dall’epoca dell’Impero, venivano attribuite proprietà salutari oltre che essere apprezzatissime per il loro sapore. Oggi, questa passione continua: il consumo di erbe essiccate e spezie, infatti, è raddoppiato rispetto allo scorso anno, trend che dimostra quanto la magia di questi antichi aromi si sia conservata nel tempo, diventando per i romani la soluzione ideale per rendere speciale anche la ricetta più semplice.

I prodotti più acquistati su Amazon Fresh nel 2022

