Capolavori in tavola: le eccellenze europee come forme d’arte

Autenticità, legame con il territorio e passione: questi gli ingredienti che fanno di ogni prodotto a marchio Dop e Igp un capolavoro di straordinaria unicità. Prodotti come il Prosciutto di Carpegna Dop, le Pruneaux d’Agen Igp o le tante eccellenze enogastronomiche Dop e Igp della Vallonia, eletti a “testimonial” d’eccezione dei regimi di tutela e di qualità dell’Unione Europea. Vere e proprie opere d’arte da assaporare con tutti i sensi, e in tutta sicurezza.

La storia del Prosciutto di Carpegna Dop, eccellenza 100% made in Italy dal gusto unico e riconoscibile fin dal primo assaggio che si distingue per la sua aromaticità e sofficità, comincia all’interno del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, tra le colline del Montefeltro. È il frutto di un insieme di tecniche di lavorazione e stagionatura tramandate di generazione in generazione che sposano un microclima unico, la cui caratteristica distintiva è l’applicazione dello stucco a base di pepe e paprika.

Prosciutto di Carpegna Dop

Le Pruneaux d’Agen Igp, anche soprannominate “l’oro nero dell’Aquitania”, nascono da un microclima ideale, frutto dell'influenza del Mediterraneo e dell'oceano, nel Sud-ovest della Francia. Sono caratterizzate da un colore nero lucido e presentano una polpa ambrata. Sono disponibili tutto l’anno, non richiedono alcun tipo di preparazione e vengono utilizzate come esaltatore di gusto. Ne esistono di 4 misure che corrispondono a utilizzi diversi: medie e grosse da usare in cucina, molto grosse per uno spuntino veloce e giganti ideali da farcire.

Pruneaux d’Agen Igp

In questa galleria del gusto, uno spazio a sé meritano i prodotti della Vallonia, regione del Belgio ricca di storia e sapori: il Fromage de Herve Dop, il Beurre d’Ardenne Dop, il Jambon d’Ardenne Igp, il Saucisson, Collier e Pipe d’Ardenne Igp, il Pâté Gaumais Igp, la Plate de Florenville Igp, l’Escavèche de Chimay Igp e una selezione di vini Dop/Igp.

Eccellenze enogastronomiche Dop e Igp della Vallonia

Maggiori informazioni sulle eccellenze europee e tante ricette sfiziose sono disponibili al sito it.eurofoodart.eu.