Cattel premiata per la valorizzazione delle eccellenze venete

È stata Caroline Gatti, responsabile marketing di Cattel - azienda specializzata nella distribuzione di prodotti food e no-food nel canale Horeca nel Nordest d’Italia - a ricevere il premio “Eccellenze Venete Food & Wine 2022” per aver contribuito a promuovere e valorizzare la ricca offerta culinaria, enogastronomica e culturale del Veneto. L’emozionante cerimonia di premiazione si è svolta presso le prestigiose Sala del Caminetto e Sala Regia di Palazzo Vendramin Calergi, sede del suggestivo Casinò di Venezia.

Caroline Gatti e Giandomenico Baita, rispettivamente responsabile marketing e direttore commerciale di Cattel

Lo scorso maggio Cattel aveva accettato di divenire partner tecnico del Tour Eccellenze Venete, edizione 2022 del Festival della Cucina Veneta che, inaugurato nel 2019, è già diventato un evento di riferimento nel settore enogastronomico della Regione. In quell’occasione, Cattel aveva dato il proprio contributo a una meritevole iniziativa pensata per valorizzare i prodotti del Veneto, regione con il maggior numero di prodotti a denominazione e prima in Italia per la produzione di vini.

Le imprese, prodotti tipici, ricette, chef, opere artistiche o documentaristiche che nel corso dell’anno 2022 hanno contribuito ad arricchire l’offerta enogastronomica e/o comunicativa della grande tradizione culinaria del Veneto sono state premiate dall’assessore regionale al Turismo e Agricoltura Federico Caner, dal presidente del Casinò di Venezia Gianluca Forcolin, dal direttore generale Alessandro Cattarossi e dal promotore e fondatore del Festival della Cucina Veneta Paolo Caratossidis. Tra questi c’è appunto anche Cattel, da sempre sostenitrice della ricchezza, varietà e unicità della tradizione culinaria veneta, come dimostra la sua articolata offerta dei migliori prodotti, selezionati per portare sulle tavole degli italiani sapore e qualità, sempre con un occhio vigile sull’offerta locale, ragione per la quale viene scelta ogni giorno da migliaia di ristoratori come fornitore unico grazie al suo servizio puntuale, professionale e completo.

