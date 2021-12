Il cuore pulsante, verde e vivo de “Il Bosco del Molino”

Il Bosco del Molino è il nuovo cuore pulsante delle future attività dedicate all’ambiente e allo sviluppo di progetti ecosostenibili di Agugiaro & Figna Molini. Inaugurato in occasione della giornata nazionale degli alberi (21 novembre) e realizzato con la collaborazione del Cinsa (Consorzio interuniversitario nazionale di scienze ambientali), il polmone verde di 13 ettari è la casa di 18mila alberi che permetterà l’assorbimento fino a 220mila kg all’anno di CO 2 , compensando le emissioni totali degli impianti dell’azienda nello svolgimento del processo molitorio dei quattro stabilimenti (Curtarolo, Collecchio, Magione e Rivolta d’Adda).

Il Bosco del Molino appena nato si sta già distinguendo grazie a nuove iniziative e nuovi progetti avviati dall’azienda molitoria: è destinato a divenire un luogo d’incontro, ma anche di crescita, evoluzione e confronto per affrontare temi riguardanti l’educazione ambientale, il rispetto e la conoscenza dell’ecosistema. Primo fra tutti la costituzione del “Centro servizi Bosco del Molino” che oltre ad organizzare tutte le attività formative e scientifiche in collaborazione con le scuole, le associazioni e le istituzioni, avrà anche il compito di offrire consulenze alle aziende che intendono avviare progetti simili.

L’azienda molitoria sta ideando assieme a Slow Food, associazione internazionale no profit impegnata a ridare valore al cibo, nel rispetto di chi produce, un progetto attraverso il quale sensibilizzare gli artigiani dell’arte bianca, sulle buone pratiche di sostenibilità da adottare, aumentando la consapevolezza di ciascuno verso la sostenibilità ambientale e la qualità del luogo di lavoro. «Sarà un tour territoriale - spiega l’azienda - che coinvolgerà i professionisti di tutta Italia con l’obiettivo di promuovere e far conoscere le migliori pratiche per svolgere la propria attività a tutela dell’ambiente e del cibo».

Progetti didattici e itinerari formativi a tema

Un luogo aperto alla conoscenza, allo studio e alla sensibilizzazione verso i temi dell’ecosostenibilità e del rispetto per l’ambiente: il Bosco sta diventando il centro nevralgico per la creazione di progetti diretti alle scuole e alla ricerca didattica, anche attraverso la costruzione di spazi volti a divenire punti di riferimento per generare ed ospitare conoscenza, cultura e arte. Tra i piani in fase di realizzazione si inseriscono anche alcuni itinerari formativi tematici nel settore agroalimentare da realizzare all’interno del Bosco, destinati agli alunni e ai Dirigenti scolastici della Regione Emilia Romagna. “Viaggio itinerario Alberi” prevede l’apertura alle comunità limitrofe che avranno la possibilità di conoscere più da vicino le loro realtà attraverso iniziative ad hoc.

Il Bosco è sviluppo e ricerca

Promuoverà la conoscenza grazie ad un bando per l’assegnazione di un premio di tesi magistrale diretto ai corsi di laurea riservato alle università dell’Emilia Romagna, della Lombardia, dell’Umbria e del Veneto. Con questo premio di tesi di laurea, che sarà bandito nel prossimo triennio con differenti ambiti tematici (2022 Ambiente & Agroalimentare, 2023 Tecnologico & Informatico, 2024 Economico & Marketing), Il Bosco del Molino vuole coinvolgere giovani studiosi e ricercatori nelle quattro regioni in cui sono presenti gli impianti molitori del Gruppo. Riceveranno attenzione particolare gli elaborati che, in armonia con i valori del progetto, avranno studiato l’impiego di strategie innovative ponendo cura alla qualità e sicurezza degli alimenti e migliorando la sostenibilità ambientale dei processi e dei prodotti.

Il Bosco è racconto

Un podcast racconterà le storie del Bosco attraverso le parole, le esperienze, i sentimenti di chi è legato ad esso e di chi ha abbracciato i valori rappresentati dal progetto, gli stessi valori sui quali si basa il “fare impresa” di Agugiaro & Figna Molini, azienda che poggia le sue fondamenta sul rispetto verso la terra, le persone e l’ambiente. Il podcast rappresenta una sorta di raccolta di quanti sostengono e traggono ispirazione e conoscenza dal progetto ideato da Agugiaro & Figna, consapevoli che per costruire il futuro non bisogna soltanto immaginarlo, ma bisogna soprattutto compiere azioni capaci di segnare la strada che possano essere d’esempio per la realizzazione di scelte consapevoli e rispettose per l’ambiente, la terra e le persone.

Agugiaro&Figna Molini

Strada dei Notari 25/27 - 43044 Collecchio (Pr)

Tel 0521 301701

www.agugiarofigna.com