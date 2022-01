È stato l'anno del Gorgonzola: segno più per produzione ed export

Il 2021 è stato un anno positivo per il Gorgonzola Dop, che i numeri confermano essere tra i formaggi italiani più amati. Il Consorzio di tutela, che ha sede a Novara e raggruppa 40 aziende, ha fatto un bilancio dell'anno appena conclusosi e ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti.

Gorgonzola Dop, salgono produzione ed export

Nel 2021 sono state prodotte 5.258.828 forme di Gorgonzola Dop, 158.405 in più rispetto al 2020, pari a una crescita del 3,11%. I numeri raccontano di una crescita anche per quanto riguarda le esportazioni. Il Consorzio parla infatti di un aumento del 5,4% rispetto al 2020 nella finestra di tempo compresa tra gennaio e settembre. In soldoni, oltre un milione e mezzo di forme di Gorgonzola hanno varcato i confini del nostro Paese per essere vendute all'estero.

Lavoriamo da anni per far crescere il prodotto

«Anche quest'anno i numeri ci lasciano particolarmente soddisfatti con una crescita costante che va sempre più consolidandosi e colloca il Gorgonzola Dop tra i formaggi italiani più amati - conferma il presidente del Consorzio Gorgonzola, Antonio Auricchio -. Sono anni che lavoriamo per far conoscere al meglio il nostro prodotto, davvero unico, puntando sulla qualità e su un'informazione corretta e trasparente grazie anche alla serietà e all'esperienza di tutte le 40 aziende associate».