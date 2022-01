Frutta, chi ne mangia di più? Italiani al primo posto in Europa

Se c’è una categoria di alimenti che sulle tavole degli italiani non può di certo mancare questa è la frutta. Non sono quindi una sorpresa i dati dell’analisi di Banco Fresco, la catena retail specializzata nei freschissimi presente in Piemonte e in Lombardia, che mette al primo posto per consumo di frutta in Europa proprio gli italiani.

Frutta, gli italiani ne mangiano più degli altri europei

Il 75% degli italiani consuma frutta almeno una volta al giorno e spende in media annualmente circa 512 euro. L’Italia, nello specifico, è al primo posto in Europa per il consumo di frutta, considerata salutare e necessaria per una dieta equilibrata insieme alla verdura. Questo emerge dall'analisi realizzata da Banco Fresco.

In inverno dominano gli agrumi... da tutto il mondo

In particolare sono gli agrumi a riempire i carrelli durante i mesi più freddi dell’anno: nel 2021, Banco Fresco ha registrato un aumento del +15,2% delle vendite rispetto al 2020, che rappresentano ben il 15,5% sul totale della frutta acquistata, e una richiesta crescente degli agrumi “meno comuni”, come kumquat, combava, caviale di limone e pomelo, in grado di portare a tavola una ventata di novità. Non solo prodotti italiani, ma anche dalla Cina, Thailandia, Australia, e tanto altro. Ricchi di vitamina A, B e C, di sostanze antiossidanti, di fibre e di minerali, tra cui calcio, potassio, magnesio e ferro, e poveri di calorie, gli agrumi sono un valido alleato contro i malanni invernali poiché contribuiscono a rafforzare le difese immunitarie e a prevenire raffreddore e influenza.

Agrumi insoliti, scopriamoli insieme

Se da un lato dal punto di vista quantitativo gli agrumi più acquistati nei punti vendita di Banco Fresco sono stati quelli classici come limoni, arance e mandarini, sul mercato esistono varie tipologie meno comuni e che trovano, come detto, sempre più il consenso da parte dei consumatori. Eccone di seguito alcuni tra i più curiosi e gustosi.

KUMQUAT (Citrus japonica)

Calorie (per 100g): 71 kcal

Il kumquat, noto come mandarino cinese, è un frutto ricco di notevoli proprietà e da mangiare direttamente con la buccia: liscia, lucida e sottile, di un bel color arancione brillante, è ricca di oli essenziali.

Grazie alla presenza di falvonoidi, il kumquat è dotato di proprietà anti-ossidanti, e in generale se consumato crudo esercita un’azione citotossica antitumorale. È inoltre un alleato del metabolismo per i soggetti in sovrappeso, molti studi infatti ne hanno dimostrato gli effetti positivi nei soggetti iperglicemici. Il kumquat è ricco di vitamina C, vitamina A e di sali minerali. Da ottobre ad aprile, il kumquat sembra una piccola arancia, grande quanto un uovo di quaglia. La buccia è tenera e sottile, la polpa acidula. Si può consumare a crudo, intero, candito o utilizzare per la marmellata.

COMBAVA o lime kaffir (Citrus hystrix)

Calorie (per 100g): 70 kcal

La combava, originaria della Thailandia e coltivata soprattutto in Malesia, Cambogia, Vietnam e Indonesia, è un agrume molto profumato che si trova tutto l’anno. Molti studiosi credono che la combava sia un incrocio ibrido fra il cedro e la limetta, altri invece sostengono si tratti di una semplice mutazione della limetta. Le sue proprietà antinfettive e antisettiche permettono di ridurre e combattere gli stati di ansia, stress, agitazione e insonnia. Questo agrume viene anche usato come componente per tisana rilassante disintossicante del sangue grazie alla proprietà decongestionante del fegato. Le parti della combava più utilizzate sono la buccia per i suoi aromi intensi di lime e citronella, che normalmente viene essiccata e ridotta in pezzetti o polveri per la preparazione di condimenti e salse, e le foglie, ottime per l’infusione.

CAVIALE DI LIMONE o finger lime (Citrus australasica)

Calorie (per 100g): 20 kcal

Il caviale di limone, chiamato così per la sua polpa simile al caviale, è un agrume raro autoctono dell’Australia. Dal sapore acido e la consistenza croccante, non va cucinato, altrimenti la sua consistenza così particolare andrebbe perduta. Con le sue quattro colorazioni (rosa, giallo, verde e rosso.), è ottimo con il pesce ma anche con formaggi delicati, viene spesso impiegato per realizzare particolari decorazioni su tartine. Grazie alle sue blande proprietà diuretiche e antisettiche, il caviale di limone favorisce la digestione. Interessante è anche l’apporto di vitamina C, vitamina B6, acido folico e potassio che questo agrume dà al nostro organismo. L’acido citrico, l’acido malico, l’acido gallico e le vitamine presenti nel frutto sono anche molto utili per il benessere della pelle ed è per questo che questo frutto viene utilizzato nella cosmetica per l’attuazione delle rughe e dei segni dell’invecchiamento.

POMELO (Citrus maxima)

Calorie (per 100g): 38 kcal

Il pomelo, originario del sud-est asiatico, si presenta come un frutto molto grande ed è il più antico dei frutti “originali”, quelli cioè da cui sono nati tutti gli altri. Solo da alcuni anni questo frutto è arrivato sulle nostre tavole e di consuetudine, pelano gli spicchi al vivo, si consuma al naturale o conditi con sale, zucchero e paprika.

Frutto consigliato durante una dieta ipocalorica per il suo potere saziante e l’essere un’ottima fonte di fibra alimentare, il pomelo ha un notevole contenuto di vitamina C, attorno ai 60mg, un buon contenuto di vitamina A e una presenza non trascurabile di vitamine B1, B2, B3 e B6 mentre tra i minerali abbonda il potassio.