Le Marche puntano sul tartufo per la ripartenza del turismo italiano ed internazionale

10 maggio 2021

Mirco Carloni e Giuseppe Cristini

Mirco Carloni

Giuseppe Cristini

, in previsione di una ripartenza del turismo italiano e internazionale che vede nella gastronomia del tartufo un richiamo di grande fascino edonistico.».Con questa frase il, lancia un forte segnale di ripresa della marchigianita’ attraverso il principe della cucina e re della tavola: il tartufo; indicando anche prospettive e programmi che da giugno in poi potranno promuovere il tartufo nelle Marche nel mondo.», ha proseguito Carloni, «. Tutte le otto tipologie edibili sono presenti nella nostra Regione e attraverso l’Accademia del tartufo nel mondo, possiamo raccontare la bellezza dei territori e dei luoghi dove il tartufo nasce, grazie ad una agricoltura sana e verace per un richiamo internazionale di un turismo facoltoso ed esigente».Dal tartufo nero pregiato del Piceno, fino al bianco di Acqualagna e Sant’Angelo in Vado, il bianchetto a Fossombrone e il tuber aestivum nel Montefeltro: La marchigianità deve buttare il cuore oltre l'ostacolo ed avere il coraggio di aprirsi al mondo e narrare la propria identità, attraverso una promozione che privilegi i borghi, le vallate e le colline, oltre alla bellezza dell’Adriatico.«E», prosegue ancora Carloni, provenendo lui stesso da una famiglia di ristoratori, «; da un Bianchello del Metauro ad un Verdicchio di Matelica fino ad un Pecorino di Offida, affinché questi grandi vini della nostra terra possano corteggiare e affiancare il tartufo anche sulle spiagge, magari abbinato al meraviglioso pescato dell'Adriatico. Penso a una vellutata di ceci o fagioli con dei calamaretti appena scottati e una grattugiata di tartufo nero, ma anche un risotto con i crostacei e il tartufo e per i grandi gourmet, un rombo chiodato al forno con copioso tuber aestivum».» esclama il Direttore di Accademia del tartufo nel mondo: «».