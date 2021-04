Microrganismi, più conoscenza per salvaguardare la nostra salute

Pubblicato il 02 aprile 2021 | 09:31

500 milioni di euro per la ricerca sui microbiomi

Tutto è interconnesso

Maggiori conoscenze agevoleranno il lavoro della filiera agroalimentare sostenibile

l mondo deie la scienza che li studia, la, sono attualmente alla ribalta - purtroppo o per fortuna - a causa dellaprovocata dall’infezione umana pandemica SARS CoV19. Ecosistemi microbici complessi, formati da vari batteri, funghi, virus, possono collettivamente essere indicati come microbiomi che abitano e interagiscono con gliche li ospitano attraverso una serie di relazioni simbiotiche, con risultati benefici finali per l'ospite medesimo. L'ecosistema microbico più esplorato fino ad oggi è ilI microbi nel nostro tratto gastrointestinale sono dieci volte più numerosi di tutte le cellule che compongono il corpo umano, includendo diversi tipi dal punto di vista genetico, batteri, lieviti, funghi e i loro virus. La principale influenza su di essi è rappresentata dallo, cioè da cosa e da come mangia un individuo. I microbiomi concorrono a determinare ladella vita sul pianeta Terra, dell’ambiente e quindi dell’uomo, essendo tutto interconnesso e ben rappresentato nel concetto di salute unica “”.Nell’ultimo decennio sono stati finanziati, a livello europeo, 216relativi allo studio del microbioma, per un totale di circa 500 milioni di euro. Questeevidenziano diverse associazioni tra alterazioni del microbioma e patologie varie: gastrointestinali, vascolari, respiratorie e persino neurologiche. Tali evidenze sottolineano per esempio la stretta correlazione tra comunità microbica intestinale e la relativa bioconversione nei nutrienti fondamentali, piuttosto che la generazione di molecole bioattive fondamentali per il. In questo contesto sono ancora una volta il, il suoe le modalità con cui è fatto il fattore influente principale.Il Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (Cnbbsv) della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha promosso un’a sostegno della ricerca ed innovazione nel campo del microbioma dell’uomo e della filiera agroalimentare. Infatti secondo alcuni ricercatori, intervenendo su uno o più di questi microbiomi, si potrebbero garantire filiere agroalimentari più produttive, sostenibili e resilienti, le quali influenzerebbero favorevolmente la salute umana.Proprio per questo motivo il settore agroalimentare (rappresentato dai cluster nazionali: Clan Agrifood e Alisei Scienze della vita, parternariati di portatori di interesse come centri di innovazione pubblici e privati) sostengono l’iniziativa di studio sul microbioma. Necessariamente per colmare una lacuna rispetto alla scena internazionale, si vuole coordinare e programmare al meglio, a livello italiano, la ricerca e l’applicazione di tale. Nel settore primario riducendo l’impiego dineglie disulle. Nei processi di trasformazione e distribuzione agendo sulla, sulla possibilità di assumere probiotici, sulle fermentazioni cuore vero e proprio di molte preparazioni alimentari.