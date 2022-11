Migliore Insegna 2023, tra i vincitori Esselunga, Aldi, Roadhouse e McDonald’s

Quali sono le migliori insegne 2023 per quanto riguarda supermercati e ristorazione? Per ipermercati e superstore vince Esselunga, tra i supermercati Coop, per i discount Aldi, per i supermercati di prossimità Incoop, per la ristorazione servita Roadhouse Restaurant, per la ristorazione veloce McDonald’s, per la ristorazione Travel Mychef e per i Coffee Store Nespresso Questi sono, infatti, i premiati della terza edizione di Migliore Insegna, la più grande indagine indipendente che ha lo scopo di misurare la connessione emotiva tra i consumatori e le insegne e permette a quest’ultime di conoscere al meglio se stesse attraverso gli occhi dei consumatori. I premi sono stati assegnati al Magna Pars L'Hotel À Parfum di Milano.

I premiati di Miglior Insegna 2023

Come funziona l’indagine

Migliore Insegna 2023 è un riconoscimento frutto dell’indagine promossa da Largo Consumo e realizzata da Ipsos, sostenuta dalla retail community e supportata dalle associazioni di categoria, che offre una misura della qualità dell’esperienza percepita dai clienti. Per questo studio Ipsos ha selezionato 134 insegne, le più rilevanti a livello nazionale, e realizzato 7mila interviste condotte con metodo CAWI (Computer assisted web interviewing), che hanno fornito un’analisi profonda sugli aspetti della customer experience attraverso un campione rappresentativo della popolazione italiana per area geografica, genere ed età.

La ricerca offre una lettura trasversale dei diversi mercati, dall’esperienza di acquisto presso il negozio fisico, tramite l’e-commerce o presso le insegne 100% digitali. Lo studio ha coinvolto oltre 50 parametri di interesse raccolti in cinque macrocategorie per monitorare nel tempo le evoluzioni delle valutazioni dei consumatori: offerta, punto vendita, servizio, personale e sostenibilità.

Assegnati 24 riconoscimenti in diverse categorie

Sono stati assegnati riconoscimenti per le 24 categorie merceologiche e 6 riconoscimenti speciali: vincitore assoluto migliore insegna 2023, migliore human touch 2023, migliore engagement & comunicazione 2023, migliore sostenibilità 2023, migliore omnichannel retail 2023, migliore online pure player. Oltre a questi, è stato assegnato il titolo di best retail manager a 8 manager (4 donne e 4 uomini) per le categorie beni durevoli, alimentari, fashion e cura della persona.

Bottega Verde vincitrice assoluta

Bottega Verde, azienda italiana specializzata in prodotti cosmetici e di bellezza naturali, è stata dichiarata Vincitore Assoluto Migliore Insegna 2023, l’insegna più amata dai consumatori. Tra i tanti riconoscimenti quelli di Nespresso per Coffee Store, Esselunga per Ipermercati e Superstore, Aldi per Discount, Calzedonia per Intimo, La Feltrinelli per Librerie e MediaWorld per Elettrodomestici ed Elettronica.

Solido il legame tra clienti e insegna

Dall’indagine realizzata da Ipsos emerge come il legame tra clienti e insegne sembri ancora piuttosto solido anche se in futuro il perdurare di aumenti di prezzi potrà probabilmente modificare questa evidenza e rendere più difficile mantenere i clienti fedeli. Anche a livello di engagement tutte le attività svolte (promozioni personalizzate, programma fedeltà, operazioni di riconoscimento del cliente dentro o fuori il punto vendita) hanno funzionato in termini di retention, seppur in un contesto critico dal punto di vista economico. Mentre per quanto concerne temi come responsabilità sociale e attenzione all’ambiente, considerati sempre più importanti dai consumatori, vengono percepiti in leggero miglioramento rispetto all’anno scorso e due anni fa, ma ancora lontani dalla sufficienza e su livelli ancora troppo bassi.

«Migliore Insegna è un esempio unico per ricchezza dei contenuti, ampiezza delle categorie, numerosità delle insegne indagate e solidità del campione raccolto - dichiara Ipsos -. Una fonte di informazioni cruciale per comprendere la relazione tra consumatore e insegna in un’ottica omnicanale e per cogliere i cambiamenti nella percezione e nello sguardo dei consumatori in un periodo di forte incertezza e preoccupazione degli italiani».

I premi speciali di Miglior Insegna 2023

«Con Migliore Insegna ci sentiamo chiamati in causa in modo quasi istituzionale - spiega Armando Garosci, direttore di Largo Consumo -. Si tratta di un unicum nel suo genere anche a livello internazionale, un’indagine indipendente, differente da altre iniziative, che affidiamo al nostro partner Ipsos e che ha lo scopo di misurare la connessione emotiva tra i consumatori e le insegne e quello di far conoscere meglio se stesse attraverso gli occhi degli stessi clienti. Le insegne, infatti, non si possono candidare e non possono influenzare il voto, per questo non si tratta di un sondaggio di opinione rivolto ai propri consumatori, ma un’indagine rappresentativa della popolazione italiana».

Le Migliori Insegne 2023

Di seguito l'elenco completo delle insegne premiate: in colore giallo quelle di ristorazione, food&beverage e Gdo.

Vincitore Assoluto Migliore Insegna 2023: Bottega Verde

Migliore Insegna 2023 categoria Erboristerie: Bottega Verde

Migliore Insegna 2023 categoria Librerie: La Feltrinelli

Migliore Insegna 2023 categoria Drugstore: Acqua & Sapone

Migliore Insegna 2023 categoria Ottica: Grand Vision

Migliore Insegna 2023 categoria Ipermercati e Superstore: Esselunga

Migliore Insegna 2023 categoria Coffee Store: Nespresso

Migliore Insegna 2023 categoria Prodotti per Animali: Arcaplanet

Migliore Insegna 2023 categoria Mobili e Arredo: IKEA

Migliore Insegna 2023 categoria Abbigliamento sportivo e Tempo Libero: Decathlon

Migliore Insegna 2023 categoria Abbigliamento bambino: Original Marines

Migliore Insegna 2023 categoria Intimo: Calzedonia

Migliore Insegna 2023 categoria Calzature: Bata

Migliore Insegna 2023 categoria Ristorazione Servita: Roadhouse Restaurant

Migliore Insegna 2023 categoria Articoli Casa: Bialetti Store

Migliore Insegna 2023 categoria Bricolage: Leroy Merlin

Migliore Insegna 2023 categoria Beauty e Profumerie: Kiko

Migliore Insegna 2023 categoria Elettrodomestici ed Elettronica: Media World

Migliore Insegna 2023 categoria Ristorazione Veloce: McDonald’s

Migliore Insegna 2023 categoria Discount: Aldi

Migliore Insegna 2023 categoria Supermercato di prossimità: Incoop

Migliore Insegna 2023 categoria Farmacie Organizzate: Lloyds Farmacia

Migliore Insegna 2023 categoria Abbigliamento famiglia: Kiabi

Migliore Insegna 2023 categoria Supermercati: Coop

Migliore Insegna 2023 categoria Ristorazione Travel: Mychef



I riconoscimenti speciali

Migliore Human Touch 2023: Marionnaud

Migliore Engagement & Comunicazione 2023: Bottega Verde

Migliore Sostenibilità 2023: L’Erbolario

Migliore Omnichannel Retail 2023: Nespresso

Migliore Online Pure Player: Amazon