Il nuovo volto della food experience. Possibile vantaggio per i ristoratori

P

Con l'espansione della food delivery, nuove innovative soluzioni per il consumatore medio

La food experience, i tanti orizzonti post-pandemia

Tra le soluzioni, anche ready to cook e ready to eat

Dal ready to cook al cibo detox: il futuro è ora

Sempre nuove le esigenze alimentari, tra cibi detox e diete vegan





Con i nuovi possibili trend, tanti vantaggi per i ristoratori che si adeguano

Opportunità di business per i ristoratori, tra cui la fidelizzazione del cliente





Oltre le vecchie abitudini: sostenibilità ed etica

Il futuro appartiene a chi sa adeguarsi

arlare continuamente dellanei tempi pre-Covid era il mantra di tutti i guru della, e di fatto la fantasia e l’invenzione in questa direzione si spingevano spesso oltre il comune immaginario del, che nella stragrande maggioranza dei casi cercava semplicemente buon cibo da condividere in buona compagnia, meglio in ambiente confortevole ed accogliente.Oggi, trovandoci avvolti del vortice dellae delle, paradossalmente (o forse no) a causa della esplosione delle, i ricercatori “affamati di food experience” possono trovare modi ancora più creativi e coinvolgenti per nutrire l’anima e il corpo agli amanti della soul food.Con un pizzico in più di intraprendenza e occhio attento e lungo sulle questioni organizzative e gestionali, l’espansione dellapotrebbe spalancare le porte ad unvincente che vede felicemente sposate, ed in armoniosa proficua convivenza, le nuovedi produzione e conservazione.Leparticolari, gli ingredienti funzionali e ilattivo e intelligente si possono unire e bilanciare in un’offerta attraente per aprire nuovi e ampi orizzonti di sviluppo per tutto ciò che riguarda la food experience, anche, kit meal, cibo, comfort food, dietetico,, ready to eat, ready to cook o da finire la preparazione in autonomia (e in sicurezza) nella propria casa: il cliente abituatosi alle comodità delle consegne a domicilio, avrà un’unica difficoltà: quella di scegliere.In questo senso, “”: il nuovo volto della food experience si delinea sempre di più nella direzione nella quale, mai come prima, il cliente-consumatore-utente potrebbe essere messo al centro di un servizio di ristorazione innovativo, personalizzato e facilmente modulabile e governabile da parte degli operatori.I vantaggi per i ristoratori sarebbero notevoli sia in termini economici, diversificando la propria offerta, che in termini die soprattutto di coinvolgimento dei consumatori che sicuramente “ritorneranno” nel ristorante del proprio chef preferito non appena sarà possibile. Basta che lo chef oggi, grazie alle tecnologie disponibili, comunichi bene e consegni in modo idoneo il cibo a domicilio , insieme a messaggi personalizzati e/ovideo che aiutino i commensali conpratici e indicazioni come finire la preparazione dei pasti ordinati o comeeventuale cibo non consumato subito.Non sfruttare queste opportunità per continuare a tenersi in contatto e comunicare con i propri clienti, anche a livello di, sarebbe un grosso errore difficilmente recuperabile in futuro, quando lasarà già molto più avanti e meglio posizionata.Un altro importante aspetto elegato sempre al concetto della food experience potrebbe essere implementato spostando l’asseto commerciale sulla multifunzionalità del servizio di ristorazione che, oltre la preparazione e la consegna di piatti, potrebbe ampliarsi con i servizi diVista la crescente richiesta di cibi e ingredienti particolari e l’aumentata sensibilità dei consumatori verso tutto ciò che è(non dietetico), la nutraceutica si trasforma in parte integrante dell’alimentazione, trovando di conseguenza terreno fertile per proposte mirate da parte dei ristoratori per la vendita di prodotti e(vegan), crudisti, proteici, probiotici o ancora in tutto ciò che possiede un profilo nutrizionale bilanciato, “…” o “a basso contenuto di…” sostanze rifiutate per motivi di salute o culturali.Insomma, bisogna sfruttare il difficile momento della crisi che in un certo senso ci vede costretti ad abbandonare definitivamente alcune (tante) vecchiee pregiudizi verso i mercati del food per abbracciare le nuove opportunità di sviluppo anche sostenibile, inteso come unbilanciato tra profitto,e responsabilità verso l’ambiente.Raggiungere l’equilibrio tra alimenti e natura significa riorganizzare in profondità il settore con una visione olistica che crea la “catena del valore”, privilegiando ledi approvvigionamento corte, ie stagionali e rispolverando le. Dobbiamo porre maggior attenzione ai processi produttivi che riducono lo, incentivano il riutilizzo e facilitano il, valori fondamentali della food experience, che potrebbe solo beneficiare trovando nuove forme di espressione derivanti dallae dallache da sempre fanno parte del mondo della ristorazione.Tra i fattori e gli elementi decisamente a favore, sarà l’attenzione verso i packaging di ogni natura (tecnicamente “Moca”, Materiali e oggetti a contatto con gli alimenti, tutti nessuno escluso) in generale biodegradabili, compostabili, anche riutilizzabili per creare altri contenitori o manufatti. Non mancano anche già esempi virtuosi di contenitori edibili o confezioni funzionali in grado di cuocere o scaldare i cibi senza la necessità di utilizzare altri fonti di energia.E se il futuro ci sembra ancora tanto incerto, ricordiamoci che il domani appartiene a chi sa adeguarsi, a chi è capace non solo di guardare oltre, ma anche di vedere le opportunità laddove fino a ieri c’erano solo difficoltà.Termino con due passaggi di due grandi personaggi, molto diversi tra loro, vissuti in due secoli molto diversi, a cui sono affezionato.«Non è la specie più forte a sopravvivere e nemmeno quella più intelligente, ma la specie che risponde meglio al cambiamento. Nella lunga storia del genere umano (e anche del genere animale) hanno prevalso coloro che hanno imparato a collaborare ed a improvvisare con più efficacia».- “Appunti sulla trasformazione della specie”, 1846«Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose. «Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere "superato". Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni».- "Il mondo come io lo vedo", 1931