Pane, burro e marmellata: la tradizionale colazione italiana che resite nel tempo

Il mondo corre veloce ed è in continuo mutamento. Tutto cambia e figuriamoci se questo non vale per le abitudini alimentari. Eppure ci sono quelle tradizioni, quei sapori, che sembrano resistere senza particolari affanni allo scorrere del tempo.

Un esempio, su tutti, è quello di pane, burro e marmellata: uno degli abbinamenti simbolo della prima colazione all’italiana e non solo, nonostante lo scorrere degli anni, è ancora lì e rappresenta ancora oggi il modo di iniziare la giornata di migliaia di milioni di persone soltanto in Italia.

Pane, burro e marmellata (o confettura): l’inizio perfetto a colazione

Certo, non si può certo non dire che anche pane, burro e marmellata abbia affrontato una fase di appannamento, di crisi. Il motivo? Soprattutto legato alla tendenza salutistica, che ha portato quasi a una “demonizzazione” di questo tradizionale abbinamento. Lo dicono d’altronde i numeri: per gli italiani la colazione negli anni è diventata più leggera, oltre che più veloce, e nell’immaginario comune marmellate, confetture e burro non sono di certo alimenti “magri”. Eppure, dopo una fase di cambiamento e di sperimentazione (la curiosità resta sempre un vettore importante delle scelte del consumatore) il Belpaese ha deciso di tornare “sulla retta via”: ecco allora che il 31% degli italiani dice di spalmare ancora la marmellata sul pane. Discorso leggermente diverso per il burro, che ha subito una contrazione e viene utilizzato soltanto dal 10%.

Il motivo della longevità di pane, burro e marmellata è comunque presto detto. Oltre, è evidente, alla semplicità di preparazione, l’abbinamento tradizionale della prima colazione italiana è anche un matrimonio perfetto dal punto di vista nutrizionale. L’equilibrio tra le parti è fondamentale: lo zucchero della marmellata o della confettura, i grassi buoni del burro e le fibre del pane, meglio se integrale. Insieme, le tre componenti, riescono a fornire le giuste energie per l’inizio della giornata, a tenere a bada la glicemia e ad agire in maniera positiva sulla salute cardiovascolare.

L’Italia, a tavola come in molti altri aspetti, è un Paese particolare. Profondamente conservatore e allo stesso tempo molto impermeabile alle abitudini e alle tendenze che provengono da fuori. Se allora pane, burro e marmellata continua a piacere, allo stesso tempo stanno anno dopo anno crescendo i consumi di creme spalmabili, con diverse aziende che hanno deciso di investire in maniera importante sul comparto e di ampliare così l’offerta. Una tendenza che, a dire il vero, risulta essere comune a quasi tutto il mondo. Si parla, a livello globale, di una crescita del 3,5% annuo e di un mercato che punta, entro il 2024, a sfiorare i 30 miliardi di dollari di giro d’affari. In Italia si viaggia a vele spiegate verso i 500 milioni, con una crescita annua, nel 2021, superiore al 12%.

Anche in questo caso i motivi sono diversi, ma abbastanza evidenti. C’è sicuramente la curiosità. In Italia, infatti, quando dici crema spalmabile pensi soprattutto alla crema di nocciola, ma nella realtà siamo di fronte a un mercato enorme e in continua evoluzione, con abbinamenti sempre nuovi e adatti a ogni gusto. C’è poi l’immancabile aspetto salutistico, con alcune creme spalmabili che sono perfette per chi segue una dieta sana ed equilibrata o per chi fa attività fisica. C’è, infine, la versatilità. Le creme spalmabili sono perfette per la colazione, ma anche per uno spuntino a metà mattina o a metà pomeriggio. Possono essere declinate anche al salato, come molte aziende stanno facendo, e, considerata la vastità del mercato, possono essere abbinate nelle maniere più originali.

Il consumo di creme spalmabili, stando ai dati, è molto più diffuso nella fascia giovane della popolazione, quella compresa tra i 18 e i 24 anni. Il 31% dice di consumarle, la stessa percentuale che dice di consumare anche frutta a colazione (anche in questo caso un’abitudine più diffusa nella fascia giovane rispetto a quella più anziana). Un dato che fa pensare: la generazione che sta cambiando il mercato, portando una nuova consapevolezza in fatto di alimentazione, è anche quella che non sembra riuscire a fare a meno di un cibo da zona di comfort, che richiama all’età infantile e che porta una maggiore spinta dolce.

Quale frutta a colazione? Quella che volete

Al di là delle tendenze, il consumo di frutta a colazione è tra le abitudini supportate dai nutrizionisti, pur con qualche accorgimento. Se, infatti, qualsiasi frutto rappresenta un ottimo alimento per iniziare la giornata, è altrettanto vero che la frutta è composta da zuccheri semplici, che vengono assimilati molto in fretta dall’organismo e questo potrebbe portare, a stretto giro, a un ritorno d’appetito. Cosa fare, quindi? Abbinare la frutta a una fonte di proteine e a dei carboidrati, in modo da avere una colazione il più completa possibile.

Sulla scelta, invece, massima libertà. A dominare deve essere il gusto personale e, possibilmente, la stagionalità. Senza dimenticarsi della frutta secca, fonte di proteine e acidi grassi essenziali, indispensabili per il nostro organismo e molto utili per tenere sotto controllo il colesterolo.

Marmellate, frutta, creme e burro nei buffet degli hotel

Da un lato le vecchie abitudini, dall’altro le nuove tendenze. In mezzo, gli hotel, che in questo contesto devono riuscire a stare al passo. Come? Riuscendo a intercettare tutti i gusti dei loro clienti.

In un buffet che si rispetti, non deve mancare una selezione, il più possibile ampia, di marmellate e confetture, così come non è possibile fare a meno di un burro di qualità, ancora meglio se prodotto in casa o a Km0. Infine, la frutta fresca non deve essere soltanto marginale, ma protagonista ed equamente suddivisa tra frutta già tagliata e porzionata e frutta intera.