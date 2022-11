Il sapore della pace: raffinate ricette con le specialità di Menù

In occasione del Natale, Menù, storica azienda di Medolla (Mo) specializzata nella produzione di eccellenze alimentari per il foodservice, ha ideato una serie di ricette ispirate al tema della pace. Una limited edition di raffinate proposte culinarie che vogliono essere anche un modo per unire e portare conforto, attraverso il gusto, nei tempi tormentati che il mondo sta vivendo. Il cibo, infatti, ha il potere dell’aggregazione e della condivisione, e “stare a tavola” diventa un momento di autenticità, di amicizia e di serenità. Le ricette proposte da Menù integrano tradizione e innovazione e vogliono essere fonte di ispirazione per tutti gli operatori della ristorazione che desiderano portare in tavola, per le prossime festività, un gusto nuovo.

Le ricette si ispirano al più grande street artist del millennio, Banksy, le cui opere, diventate ormai delle icone, affrontano temi diversi di grande attualità, quali la guerra, il consumismo, la povertà, ma parlano tutte il messaggio universale della pace.

Baccalà mantecato con pistacchi 1/3 Mezze maniche infuocate 2/3 Cannolo siciliano con farcia di zucca e ricotta 3/3 Previous Next

La limited edition firmata Menù propone antipasti come “Per un mondo migliore” (Palloncini con Mini Yellow e Mini Red), primi piatti come “Toccare il cielo con il cuore” (Spaghetti con crema di cavolo viola), secondi piatti come “Una cometa di luce” (Baccalà mantecato con pistacchi) e dolci come “Verso un futuro sereno” (Cheesecake al pistacchio e amaretti).

Alla base c’è sempre la qualità Menù, che il brand modenese porta nelle attività ristorative di tutta Italia da 90 anni. Le oltre 1.000 referenze a catalogo sono prodotte a cominciare da un’accurata selezione delle migliori materie prime, di provenienza quasi esclusivamente italiana, nel rispetto della tradizione che, una volta giunte negli stabilimenti di Medolla, vengono lavorate con tecnologie all’avanguardia, alcune delle quali brevettate dall’azienda stessa, come la tecnologia Evolution. Condimenti, salse e creme, funghi, primi piatti, pietanze, preparati per dolci e dessert diventano un vero e proprio alleato nelle cucine professionali perché il successo di Menù risiede proprio nel saper rispondere con nuove proposte all’evoluzione del gusto.

Menù

via Statale 12 102 - 41036 Medolla (Mo)

Tel 0535 49711